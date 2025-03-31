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李蜀芳：DeepSeek橫空出世 AI出現「質變」 ASIC、IPC、顯卡與機械人族群受惠

聯合新聞網／ 贏家時代
在全球人工智慧（AI）產業驟然間爆紅的新創企業DeepSeek。路透
在全球人工智慧（AI）產業驟然間爆紅的新創企業DeepSeek。路透

【撰文/陳駿宏】

日前中國AI新創公司DeepSeek推出號稱低成本、高效能、媲美OpenAI的AI模型，也讓全球AI產業與供應鏈已出現了「質變」，自己也有測試過兩者，DeepSeek部分的確比Open AI好用。

由於DeepSeek是採取數學邏輯校閱，因此在邏輯推理、撰寫能力與數學等三方面都很強，可以說是非常成功， 加上的開放原始碼（Open Source）特性，免費使用後再進行改造，也為產業帶來革命性的影響。

而DeepSeek的開放策略，讓開發者能夠自由運用並改造技術，這與Google 提供的Android開放碼模式雷同，也促進不同廠商根據需求進行客製化開發。所以DeepSeek的推出不僅影響AI產業，也改變市場對AI相關選股的趨勢方向，未來不再只侷限於老AI族群，可以轉向聚焦AI PC及ASIC（特殊應用晶片）兩大族群。

隨著AI伺服器技術發展，未來將可透過ASIC降低AI伺服器的成本，使更多企業得以負擔AI運算需求。此外，AI PC 將可延伸至消費型產品，像是IPC(工業電腦)、顯卡與機械人3大族群。

DeepSeek 橫空出世，不但讓市場選股更為分歧，並且由於DeepSeek採取開放策略，讓資訊安全的疑慮浮上檯面， 也讓長期以來被忽略的軟體與資訊服務公司又被市場看見。

近期台股資金充斥著短線、投機與低價的氛圍，選股難度高，像是邁達特(6112)與驊宏資(6148)等獲利少的中小型股飆漲；而真正受惠於AI發展且集團正派有獲利的公司，例如安碁資訊(6690)與宏碁資訊(6811)，股價卻未見明顯上漲。

值得一提，上市櫃公司在3月要公布所有財報，所以建議台股短線選股可以透過籌碼面與技術面，中長線要挑選有基本面、題材面與未來有故事的產業，像是eepSeek、ASIC、資訊服務與機械人等受惠個股。

至於市場關注3月NVIDIA輝達舉行年度GTC大會，預計將為AI機器人應用帶來更多實際發展機會。其中，機器人題材看好上銀(2049)、亞光(3019)和廣明(6188)。其中，廣明持股達明機械人(4585)高達78.2%，已經啟動IPO計畫，2024年9月下旬已登錄興櫃，預估2025年第3季達明將會掛牌上市，母公司廣明可望「母以子為貴」受惠釋股業外獲利。

近來AI被DeepSeek上市打到，所以市場質疑還需要那麼多AI伺服器嗎? 但是Amazon、Microsoft、Google及Meta4 大科技公司，2025年的資本支出預計突破3200億美元（遠超2024年2460億美元）。

雖然各大廠的整體資本支出大幅增加，但並未告訴大家是資本增加在哪一塊？不排除也有可能增加在ASIC AI伺服器或是B300，而不是增加GB300，所以必須增加在GB300伺服器，才會真正對輝達有利。

預估B300與GB300兩者都會延後到2026年才上市，因為GB200已經延後， 因為太早上市等於是自打嘴巴。GB200 從2024年12月小量出貨，2025年1月大量出貨，所有AI伺服器公司獲利都向上成長，業績非常好直到2025年上半年應該沒有問題。因此，老AI與DeepSeek 之戰，直到今年(2025)第4季至明年(2026)，才能真正分出勝負。

以長線投資角度來看，DeepSeek 未來如果成功，一定是台廠的ASIC概念股受惠最大，尤其是NB相關的IC設計，像是聯發科(2454)、瑞昱(2379)、義隆電(2458)、創惟(6104)、祥碩(5269) 與譜瑞-KY(4966)。個人最推薦聯發科(2454)，因為包括NVIDIA輝達的AI PC與首款Windows裝置ARM架構SoC，以及GOOGLE的第七代和第八代TPU（張量處理器），都是找聯發科合作。

值得一提，聯發科2025年的重點仍在手機上，獲利成長並不明顯; 加上手機概念股的本益比約20倍左右，2025年約賺70多元，股價就約在1500元上下震盪。不過，來到2026年，聯發科可望出現大幅成長，預估EPS將可逾80元水準(83-85元)，ASIC比重大幅增加，像是世芯KY(3661)、創意(3443)等ASIC相關概念股本益比可達30倍水準，股價充滿想像空間，未來有機會躍升為「2千俱樂部」。

日前有外資建議投資人把資金從電子股撤出，轉向進傳產股。以目前市場資金流向顯示電子仍是主流，佔比高達70%水準，全面轉向傳產並不符合市場現況。但若電子資金比重降至6成以下，較具備轉向傳產的時機，可將一部分資金布局非電子，以分散風險。

此外，一旦指數跌破頸線或年線下彎，市場進入空頭牛市格局，生技股將成為資金避風港，部分指標股如保瑞(6472)、智擎(4162)、寶齡富錦（1760）、藥華藥（6446）、美時（1795）等具觀察價值，但目前整體市場尚未轉空進入生技投資的最佳時機。

進入「川普2.0」時代，美中貿易戰持續加碼，選股信念將決定投資勝負與產業配置。所以若投資人認為中國近期在科技領域積極推動「去美化」，讓科技產業能夠崛起，可望拉近美中科技水準，甚至迎頭趕上美國。

像是日前DeepSeek概念崛起，相關科技股表現亮眼，從投資角度來看，若中國科技產業成功突破美國封鎖，就應考慮聚焦買進「去美化」相關中國概念股，例如矽統(2363)、智原(3035)等有望受惠。

反之， 如果投資人相信，美國「去中化」持續壓制中國，最終美國將是最後贏家，那就應該布局押注美概股(美系電子供應鏈企業)，例如世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454)、晶心科(6533)等。值得一提，近期聯發科除了中國訂單之外，更取得美國市場訂單，國際布局改變轉向美國，獲利成長潛力可望大幅躍進。

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