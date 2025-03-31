「川普2.0」+「AI轉骨」 2025台股不敗投資術！！

【撰文/陳駿宏】

以阿與俄烏戰爭，有機會休兵停火而重現和平曙光，「重建概念」傳產族群可望受惠，出現波段上漲行情。

美國選後「川普2.0」展開，全球關稅大戰一觸即發，講是全球關稅戰，不如說是川普開啟全球大談判時代。

想避開關稅戰與「川普2.0」 就要搶賺天外奇「G」，而天外奇「G」包括機械人、無人機、台積電供應鏈。

全球股市與台股經歷過「川普1.0」表現十分亮眼。根據彭博統計，川普首次執政期間，台灣加權指數報酬率達98.44%，OTC櫃買指數也有67.96%的水準。

現在已進入「川普2.0」，儘管2024年台股主流在電子族群，受惠近期俄烏戰爭可望停火，有利於「重建概念」傳產族群，因此2025年台股有機會呈現電子與傳產雙主流。

不過，有鑑於川普的言行經常反覆不一、朝令夕改，2025年台股指數上下震盪在所難免，但是產業仍會呈現輪漲現象，建議投資人「買黑不買紅」，原本習慣長線投資改為短波段操作，可設立20-25%停利出場，採取「低買高賣」區間操作，獲利先落袋為安！

【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第31期

『AI領航 搶賺天外奇「G」！！』】