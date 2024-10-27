「北市最大嫌惡設施」拆除 目前「等待風起」利多上漲！

【撰文/編輯部】

位於建國北路和民權東路口，已營運近一甲子歷史的臺北市第一殯儀館(以下簡稱一殯)，緊鄰中山區戶政、地政事務所和行天宮，跨過建國北路就是占地6.8公頃的榮星花園。占地1.6公頃、共4580坪的一殯，由於位置市中心精華地，更被稱為「北市最大嫌惡設施」，2023年底敲定拆除日 程，2024年6月中旬已正式開拆遷移，將成為近年來台北市中心罕見釋出的完整建地，因此在中山區一殯民權東路周邊房價，市場備受關注。

對於一殯規劃，台北市政府目前短期計畫將這塊土地先做停車場及綠地使用；至於中長期如何運用活化，各方意見十分多元，像是全齡照顧基地(托嬰、托老與青年創新)、複合式行政大樓、中山運動中心、社會住宅、賣場和停車場，甚至租給民間業者租委外規劃…… 等模式。在蒐集與彙整各方意見、地方需求、長遠規劃，待市府正式定案。

根據台北地政雲統計資料顯示，一殯周邊500公尺區域(住宅用大樓、華廈 以及公寓)平均房價，2021年1~5月時，平均房價約68.9萬元，共有274筆交易；來到2024年，1~5月僅累計150筆交易，交易量減幅高達45.3%，但平均房價漲至每坪76.9萬元，房價漲幅達11.7%。

2021年以來，一殯周邊房市房價已大漲逾1成，近幾年交易量卻是急凍，周邊多為公寓物件，屋齡偏高，過去成交行情約每坪5~6字頭，雖說周邊有捷運行天宮站等機能，且位處北市蛋黃區，受限嫌惡建築等因素，一殯周邊過去房價長期低迷。

但是隨著近幾年市府釋出嫌惡設施遷利多，房價已經提前先漲，平均已提前上漲至每坪7字頭，但是目前交易量與房價卻出現急凍，在地民眾也大多將資產緊抱惜售，因為房價已今非昔比，並且蠢蠢欲動，等待未來利多的上漲。

根據實價登錄資料統計，一殯敲定拆除時的2023去年第4季，與開拆前夕的2024今年第1季房價，並與所在的中山區整體相互比較顯示，中山區整體及一殯周邊，去年第4季至今年第1季房價皆成長，但一殯附近的季漲幅僅2.9%，漲勢略遜中山區整體的3.4%；此外一殯周圍房價與行政區整體的差距進一步擴大，從略低3.9萬元，拉大到落後4.4萬元。

一殯遷移的議題已討論多年，直到去年11月才確定拆除日程。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在一殯拆除後，台北市的殯葬服務 將由大安區辛亥隧道旁的二殯全數承接，但鄰近的臥龍街一帶，幾乎都是住宅區。

根據台北市土管規定，殯葬服務業不得進駐住宅區，僅可在部分商業區有條件允許使用。所以在現行法規限制下，目前設立於一殯民權東路兩側商業區的殯葬與禮儀業者，搬遷到二殯附近的難度頗高，因此去年底一殯拆除拍板成定局，但當地的殯葬與禮儀業者穩定經營，區段抗性仍在，短期內還不會全部撤出，暫且按兵不動，所以一殯周遭房市何時能褪去殯葬色彩？關鍵在於二殯對殯葬業者遷入的後續配套發展。

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