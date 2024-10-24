陳奕光：可逢低布局蘋概股與中概IC設計族群 小心明年3月第3次降息的股市反轉

【撰文/編輯部】

Fed聯準會定調貨幣政策取決於經濟數據變化，預估Fed聯準會2024今年第1次降息時間落在9月，第2次降息在12月，降息幅度預估2碼，至於第3次降息在2025明年3月。

第3次降息+景氣對策訊號 明年3月小心股市出現反轉

當Fed聯準會降息超過3--4碼，真正轉折點來了，美股就會出現反轉，台股也會跟進。根據過去經驗來看，過去第1次降息股市上漲、第2次降息是小漲、第 3次降息股市開始大跌。以過去經驗來看，景氣對策訊號亮出擴張期綠燈，平均可以走9個月時間，之後5個月就有可能出現反轉，今年1月開始轉為擴張期的綠燈，9月可能是擴 張期的滿足點，再加上5個月就是明年3 月，可能也是第3次降息時間。所以降息+景氣對策訊號都告訴我們，2025明年農曆過年完的3月，小心美股與台股都反轉，台股有機會來回測2萬 點整數關卡。

美國兩黨「共治」最佳 選後兩稅問題十分棘手

年底美國總統大選與眾議院、參議員、州長改選共和黨或民主黨單一政黨「贏者全拿」，對於股市最不利，而由 兩黨「共治」最佳，像是總統由共和黨當選，民主黨成為眾議院與參議員多數黨。而在11月5日美國白宮主人入主之後，還要面臨「兩稅」的棘手問題: 一是關稅；二是稅率。共和黨總統候選人川普是單邊主義 非雙邊主義，政策屬一意孤行，對於中國與亞洲國家的打壓比較嚴重。

2016年川普執政期間，台股漲幅只有+36.1%，遠遠不及2020年拜登執政期間的+82.5% 漲幅來得大，不排除川普上任後，可能對台廠半導體廠商進行增加關稅動作。貨幣寬鬆導致通膨再起，利率持續 停留在相對高檔，這對股市相對不利。美國總統大選後會有慶祝與謝票行情，但是股價已來到相對高檔，走勢應該是「先上後下」，選後年底應保守為宜。

預估2024年台股企業 獲利3.53兆元 YOY+19.8%

2024年受到出口表現暢旺，加上 民間消費高於預期，主計處上修年全年 GDP至3.94%，並且最新預測，2024年超額儲蓄率上修至16.7%，超額儲蓄高達4.21兆元。 此次景氣為1999年以來第6次擴張， 過去5次黃紅燈以上，最短為1個月，最長為16個月，平均9個月，預估景氣擴張趨勢可維持至第4季，台股高點可望與景 氣高峰同步。受到電子庫存調整告一段落，以及AI手機等需求回溫，反映在出口表現上逐季回溫，加上台幣貶值帶動下，預估2024年台股企業獲利3.53兆元， YOY+19.8%。

台股降息前2個月表現 平均優於降息前1個月

根據統計，過去次降息前的台股表 現，降息前2個月，台股平均上漲機率67%，平均漲幅2.8%;降息前1個月，台股平均上漲機率33%，平均漲幅1.7%，需 提防首次降息前利多出盡。 統計近1 0 年台股平均年漲幅為8.93%，前3大名年漲幅分別為2023年的26.83%、2121年的23.66%、2019年的23.33%。截至7月4日，台股YTD漲 幅30.95%，創下年以來最大年度漲幅表現，雖有持續震盪走高機會，短線拉回風險相對高。

2024年下半年台股趨勢 仍屬天外奇「積」行情

展望2024年下半年台股，仍屬於天 外奇「積」行情，台積電不斷創新高， 指數高點應該還未到滿足點，所以台股走勢「沒有最高、只有更高」。若是以天外奇「積」行情來看，就是要以台積電為主軸，去計算指數高點，並預測台股未來會走到哪裡。

台積電不但在台股具有指標性， 加上營收獲利數字都達高標，預估2024今年EPS為39元調升至40.5元，2024、 2025、2026年的EPS分別約40元、50 元、60元，所以用滾動式計算，台積電會愈上漲愈便宜，預估2027年台股有機會上看3萬點。

台股漲幅高達34.55% 進入21個月轉折風險

2024年下半年台股已在高檔且有點超漲，價格並不便宜，長線雖然仍會上 漲，但是短線上可能要休息，仍需注意風險，因為台股已大漲6千多點，漲幅高達34.55%，並且進入21個月轉折。因為日前台積電已躍升「千元俱 樂部」，台股漲跌已經進入大開大放的格局，單日上下劇烈震盪，大漲或大跌500-600點已成為新常態，沒有辦法用區 間震盪就可呈現，台股的體感漲跌會十分劇烈，預測2024年下半年台股指數的地板低點，會落在季線約21646點附近。

2025年「左右逢源」 中概電子股崛起

目前台灣產業政策傾斜向美概電子股，不過2025年台灣會進入「左右 逢源」時代，右手有美概電子股(以台積電(2330)為首)，左手有中概電子股 (世芯KY(3661)為首)，因此看好包括世芯KY(3661)、金麗科(3228)、安國(8054)、神盾(5462)、巨有(8227)、瑞昱（2379）….等上游中概IC設計。

蘋概股鎖定PCB與鏡頭

電子股看好蘋概股的PCB與鏡頭兩大族群，其中下半年自駕車對於鏡頭的需求很大，蘋概相關鏡頭族群可望受惠，像是先進光(3362)、玉晶光(3406)、 亞光(3019)等。

網通股以外銷歐洲為主

此外，看好外銷歐洲的網通股，像是正文(4906)、啟碁(6285)、中磊 (5388)、合勤控(3704)等。至於今年巴黎 奧運會從7月橫跨至8月，勢必帶動電視 面板TFT的需求，像是友達(2409)、群創 (3481)等。

低基期與傳產股 可大膽低接

川普原本就是地產大亨起家，不喜愛綠色能源，偏愛傳統石化產業， 投資人可以嘗試性的去低接位置近10 年線的台塑(1301)、南亞(1303）、台化（1326）、台塑化（6505）等「台塑四寶」與中鋼(2002) 等，以及華紙(1905)等低基期與受惠川普的傳產股，應有補漲 的空間。美國擁有3大武器，就是「軍事、美 元與科技」。

如果由川普黨選，台灣與中國的兩岸關係會變得比較緊張，台灣會被要求提高軍備費用，以及採購更多武器，相關出口軍工零組件將因此受惠。

【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第30期『台股25000點投資新攻略 全球上演9大驚嘆號!!』】