曾家宏：微型台指期貨上市！小資金也能搶進AI商機

【撰文/富邦期貨分析師 曾家宏】

壹、AI趨勢快速發展， 帶動金融市場投資契機

一、AI是什麼？

AI是artificial intelligence的縮寫，意即人工智慧，模仿人類思維的認知功能，藉由使用者輸入資料獲得知識，透過生成式不斷的學習，快速精準地做出決策及回應。

二、AI發展趨勢

市場定位2024年為AI技術發展的元年，AI快速發展已成為全球科技趨勢的主流，而AI技術融合各種技術如雲端、物聯網、大數據、VR／AR等各種AIoT新應用，更帶動智慧裝置、軟體、平台、應用服務等快速成長，使得人工智慧產業生態正為人類生活帶來各種各樣嶄新的變革。

根據DIGITIMES分析，全球人工智慧市場規模，預估2030年全球AI市場規 模將上看1.8兆美元，2023~2030年年複 合成長率（CAGR）預估高達36.6%的成長速度，AI產業發展正居於全球舉足輕重的領先地位。

在AI浪潮來襲下，市場也看好AI PC 的成長潛力，AI是人工智慧，生成式AI 主要透過資料庫不斷地學習，現今廠商 則將該技術導入PC端，形成所謂的『AI PC』，讓晶片的效能得到更多提升。目前使用 ChatGPT等生成式AI，都要仰賴雲端平台執行運算，但使用AI PC，使用者不需透過雲端，就能在裝置上進行AI 運算，更加方便。

根據研調機構Canalys 數據顯示，2024年全球AI PC出貨量預計達到4,800萬台，占所有PC出貨總量18%；2025年出貨量將超過1億台，佔總量的40%；來到2028年，出貨量預估來到2.05億台，占總量70%，2024年至2028年期間的複合年增長率將來到 44%，顯見AI PC地位未來日趨重要。

貳、掌握商機的投資工具

（微型台指期貨、股票期貨）

一、微型台指期貨進場門檻降低，有利小資族上手，強化多元性交易策略

微型期貨商品最大優點就是進場門 檻和風險都相對變低，因此，非常適合小資族及期貨新手入門！從期貨市場交易量統計資料，微型期貨因為契約規模 縮小，推出後整體交易量都有機會隨市場發展，呈現長期成長趨勢。

臺灣期貨交易所將在7月29日掛牌微型台指期貨，由於臺灣期貨交易市場為自然人、法人比例各半，微型台指期貨的推出，除了讓交易人享有交易彈性提高、交易策略更靈活的優勢。

另外，交易進場門檻降低，也有利小資族上手及期貨新手入門！微型台指期貨契約乘數，期交所規劃是新台幣10元，為小型台指期貨的1／ 5，且可與台股期貨、小型台指期貨部位互抵。由於契約規模較小，交易人可以進行套利交易、強化價格的收斂，促進 價格發現和市場效率。

因此，微型台指期貨可提供更精準 的避險管道，可幫助交易人規避現貨市場風險。此外，在同樣資金規模下，交易人則可配置更多元化的資產，進而增進資產配置效率和多元化交易策略。

二、股票期貨優點多，掌握AI 商機，投資利器不可少

○1手續費、交易稅等交易成本低：

股票期貨和股票相較之下，具有明 顯的交易成本優勢。股票的交易買進與 賣出均須繳交1.425 手續費，賣出需額外 繳交3 證交稅，整體交易成本需5.85 ，若進行高頻率的交易，交易成本會是頗為沉重的負擔。

但股票期貨的手續費則遠低於股票的手續費，交易稅雖然買賣雙邊均需收取，但僅有契約金額的十萬分之2，整體交易成本不到交易股票的十分之一。而且股票期貨的手續費是每口固定費用，而股票則是以成交金額計算，所以越是高價股成本優勢越明顯，最多可以差到幾十倍甚至近百倍的交易成本。

○2資金門檻低：

交易股票期貨需要的資金門檻低， 相比目前一張台積電股票(以股價1050元試算)要價105萬元，二張台積電210萬元，交易台積電期貨僅需支付契約金額的13.5%作為保證金，以一口期貨（合約為2000股）而言，僅需支付283,500元。

○3參與除息具有財富理財效果：

股票現貨除息一般約需等候1-2個月才會入帳，但股票期貨的配息則以調整帳戶內保證金的方式進行，且除息當天就可以獲得股息，能更快提供投資人資金以做其他投資，加上期貨利息不需課稅，投資人也就不需為繳稅而放棄領取 利息，具有良好的財富理財效果。

○4多空無限制：

證券交易所目前已開放許多股票可使用信用交易，但在實務上，投資人常會遇到某些股票因為「券源不足」、「遭到警示」等各式各樣的原因無法融券賣出，造成操作上的困難。

另外，即便券源充足，但如果該檔股票當天跌停鎖死，隔天也無法在「平盤以下放空」；甚至在面臨除權息旺季時，已經放空的股要面對「強制回補」的困擾，此時，股票期貨就提供了一個很好的放空管道。

三、台灣在全球AI產業供應鏈 具有舉足輕重的地位

台灣科技產業在全球AI供應鏈佔據關鍵性的供應商地位，從NVIDIA黃仁勳執行長6月來台所掀起的風潮，即凸顯出台灣在全球供應鏈的重要性，並可看出台灣確實處於AI產業不可或缺的中心點，加上賴清德總統於520就職演說，特別提出未來在經濟上將全面推動「五大信賴產業（半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊）」，要將台灣打造為AI智慧科技島的政策。

其中，半導體、人工智慧可謂是五大信賴產業的核心重點，預期將催生出台股新一波供應鏈的商機，包括IP/ ASIC、遠端伺服器管理晶片、散熱、PCB、連接器、機殼、電源供應器、伺服器代工、伺服器品牌、散熱等都將是受惠產業。而先進製程、先進封裝技術更是掌握在台積電手中，對台股影響更是重中之重。

四、AI股期供應鏈有哪些？

AI主要是透過蒐集數據、分析資料、給出答案，得到反饋並調整錯誤，簡而言之就是持續透過機器學習 Trial and Error 並優化，但需要完成上面這件事，晶片運算能力就顯得非常重要。

而伺服器是專門用於處理和儲存大量資料的電腦系統，通常被用於企業和組織中，運行和支援各種應用程序和服務， 如網站、資料庫、電子郵件、檔案共享、遠程存取等。

隨著科技趨勢，企業持續追求運算力更強大伺服器，對於硬體的可靠性、高效能、擴展性與安全性皆相當要求，關鍵零件除了中央處理器（CPU） 之外，圖形處理器（GPU）近年來也 受到重視，高階伺服器更要同時採用先進的CPU與GPU，才能躍進高效能運算（HPC）的層級，缺一不可，原因是沒有CPU，伺服器就無法運作，因為CPU的時脈速度較高、延遲較低，快取空間較大，因此，CPU就像是處理器當中的「通才」指揮官，擁有高度的靈活性，能處理邏輯設計非常繁雜的運算指令，相較之下，GPU因擁有大量核心數及較高的資料吞吐量，適合快速處理簡單運算，如在大數據分析、機器學習、AI人工智慧發展等方面，則像是處理器中的「專才」。

台灣AI廠商多為零組件、代工製造或組裝，由於高速運算需要高效能晶片，因此對先進製程會有需求，且運算的提升也會帶動周邊高速傳輸的需求，而AI伺服器需要高效能晶片，則會帶來熱功耗的上升，熱功耗的上升代表能耗提高，勢必需要提高電源供應的瓦數來應對。因此AI熱潮下，不光是台灣的先進製程晶圓代工產業受惠，其他的矽智財(IP)、封測、PCB、散熱、電源供應、組裝代工預期也能有享有極大的商機， 可望成為趨勢受惠者。

參、結論與建議

AI跨域多元，從晶片、演算法、大數據、基礎架構至商業模式等，雖然發展初期，遇到各種各樣的挑戰，但也隱藏著AI技術創新機會或潛力商機。

台灣AI科技產業目前在全球AI供應鏈佔據關鍵性的供應商地位，從NVIDIA黃仁勳執行長6月來台所掀起的風潮，即凸顯出台灣在全球供應鏈的重要性，加上賴清德總統也提出要將台灣打造為AI智慧科技島的政策，顯示不光是先進製 程晶圓代工產業，其他的矽智財(IP)、封測、PCB、散熱、電源供應、組裝代工預期也能有極大的商機，可望成為趨勢受惠者。

而股票期貨擁有交易成本低、資金門檻低、具財富理財效果、多空無限制等優點，搭配微型台指期貨上市，將有助交易人在同樣資金下，配置更多元化的資產，並提供更精準的避險管道，進而增進資產配置效率和多元化交易策略，預期將帶動股票期貨及微型台指期貨交易活絡，促進相關市場交易量持續向上成長。

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