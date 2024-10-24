【撰文/陳駿宏】

「極端氣候」般的全球股市 正上演9大驚嘆號！！ 近幾年，極端氣候（extreme climate）襲捲全 球。進入下半場，金融市場就宛如全球異常的 「極端氣候」，「大怒神」般的股市在全世界上 演著9大驚嘆號!

一. 台股與台積電皆寫下歷史新高

7月11日台股上攻24,416點，台積電攻克1,080 元，躍升為「千金股」，紛紛寫下歷史新高。

二. 川普談保護費 嚇壞半導體下跌

7月16日川普表示，「台灣拿走了所有晶片業 務，要美國提供保護，台灣應該付錢。」此話一出，嚇壞半導體供應鏈股價相繼下跌。

三. 日央行突發性升息 美日台股淪為重災區

日央行7月31日意外地升息，讓套利交易的風 險升溫，資金從全球股匯市緊急撤出，來償還借 來的日圓，日股與全球股市淪為重災區！

四. 亞股歷來最慘的「黑色星期一」 8月5日亞股全軍皆墨，日韓股市雙雙寫下史上 最大跌幅，為亞股最慘的「黑色星期一」！

五. 台股創下史上單日最大跌幅、跌點

8月5日，出現台股單日最大跌幅、跌點，斷頭暴跌1807.21點，跌幅8.35％，台股跌破2萬點。

六. 11年來台積電首見跌停

8月5日台積電盤中觸及跌停，也是11年來首見 的跌停，達813元，重挫90元。

七. 川普被槍擊當選機率大增 推升通膨打亂降息

8月13日川普造勢活動遭槍擊，當選機率大 增，未來大幅提高關稅，將影響台灣企業獲利， 推升通膨不減反增，打亂降息腳步。

八. 美總統大選勝負難料 可能出現第一位女總統

隨著拜登退選，賀景麗交棒上場，日前川普遭槍擊的「紅利」漸漸消失，雙方民調幾乎打成平手，甚至賀景麗更是小幅超前，未來勝負難料！ 不排除出現美國第一位女總統！！

九. 2025年第1季 台股有機會上看25000點

11月5日美國總統大選，不論誰入主白宮，市 場AI與半導體兩大主流不變，加上鋼鐵、石油等 原物料族群，有機會反彈3個月，預估明年2-3月會看見相對高點，台股上看25000點歷史高點。

這種暴漲暴跌「極端氣候」般的全球與台灣股市，大家可能一輩子都沒碰上這種氛圍走勢，但它已成為你我投資的日常，投資人應勇敢面對且掌握它，才能將心中恐懼的問號，轉變成賺錢微 笑的驚嘆號！

【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第30期『台股25000點投資新攻略 全球上演9大驚嘆號!!』】