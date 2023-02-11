【撰文/編輯部】

為了抵抗逐漸失控的通膨 (美國 CPI年率自2022年初 7.5% 飆升至6月高點 9.1%)，各國央行不得不先後採取歷史級的升息措施以補救可能過晚開展的行動。

以美國而言，在2022年初循序且試探性的升息後，聯準會於第2季尾聲敲響了睽違 28年一口氣升息3碼的警鐘，未曾想到的是，當時聲稱不會是常態的速度，卻是之後連續4次升3碼的濫觴，直到年末，才在推測通膨可能達相對高位後重回兩碼幅度，合計整年調升17碼，為 1980年代以來之最。

一、2023年金融市場與商品展望：經濟的衰退與機會根據歷史經驗，美債殖利率的倒掛(因避險需求湧入長天期債券，使其殖利率不合邏輯的低於對利率較為敏感的短 天期債券)往往能有效預測之後可能發生的經濟衰退，包括石油危機、網路泡沫與金融海嘯等皆能命中，惟實際衰退發生的時間是無法確定的(從倒掛後不到200天到500多天都有)，儘管如今的全球經濟尚稱不上邁入明確的回落，進入2023年的金融市場卻似乎已經準備好將交易主軸移轉至「經濟衰退」，差異可能在於是溫和軟著陸或是狠狠地摔個倒栽蔥。

當前資料顯示聯準會在2023上半年將再升息3碼左右，也就是基準利率為5%~5.25%間，並於下半年回調至5%以下，然而聯準會會議紀錄卻透露市場抱有今年就會開始降息的預期並不適切，儘管投票權已交棒給號稱較去年鴿派的新一批官員手上，當中卻不乏有分行總 裁預期將升至5.4%，其目的就是擔心市場過度樂觀，聯準會吸取過去經驗，避免過早放手使通膨死灰復燃，而如此積極的手段將迫使美國經濟走在危險的鋼索上，持續緊縮的貨幣政策可能導致房價下跌、銀行業信貸緊縮，進而削弱消費者信心和支出並延長經濟低迷的時期，操作機會因此大量存在於指數類期貨，其多空皆宜的特性將在此動盪時刻獲得彰顯，而指數的壓力將與通膨狀況高度依存，經濟數據會是很好的觀察指標，包括每月公布的CPI、PCE與衡量景氣的製造業指數、PMI以及評斷就業市場的非農人數、失業率等。

承襲著此脈絡，其他商品類期貨也可能迎來不小趨勢，包括(1)原油：需求可能是較為樂觀，在歐美收縮的大環境中，中國具有解封與復甦的概念，視其經濟發展狀況整體較有前景，而供給的 因素則較為混亂，OPEC減產與對俄油的制裁與反擊，呈現相對吃緊但影響可能不如預期的狀況；(2)黃金：過去一段時間以來，其抵禦通膨的本質難以在聯準會為首的各國央行強硬手段中獲得彰顯，也因此金價的抗性高度仰賴美元的變化，而隨著升息腳步的趨緩，黃金有望取得一定支撐，惟美國相較其他經濟 體的強韌，卻是在此之後隱含的利空；(3)歐元：超預期的暖冬陽光驅散了歐洲 的能源陰霾，張牙舞爪的物價與緊縮壓力暫時有望獲得喘息，儘管收縮抗通膨是難以扭轉的趨勢，但相對疲弱的經濟體質迫使ECB得更加謹慎，且需求遭壓 制後的奮起之路也將更為崎嶇，恐對歐元的後市帶來不少考驗。

二、微型期貨商品簡介與優勢 囿於交易方向較為單一的先天限 制，今年股票市場操作難度恐成為無法 迴避的課題，惟期貨商品相較於此則是擁有較高彈性，在景氣面臨下行風險的陰影中，保守型的操作方式可利用指數型的期貨商品來避險，積極操作則可直接利用上述相關期貨標的進行方向型的投機交易，然而此類商品因具有高度波 動，對資金需求也相對較高，因此微型 期貨商品對一般投資人而言就成為更好的選擇。

輕薄短小的趨勢不僅在3C界裡蔚為主流，在投資交易的世界裡一樣是時代潮流，因微型化商品的參與門檻較低，保證金只需2萬至5萬餘元不等，相較於小型規格的20萬~50萬，對初學與資金有限者有著莫大的吸引力，因為交易人可以承擔較小的風險與擁有較不受限於資本的機會去參與金融市場，尤其是後者，當本金不足以豐富交易策略時，例如加減碼或價差等放大獲利與降低損失的操作手法，恐迫使小資族在單調的交易裡面臨難以分散的風險，這對整個金融投資環境也是不太健康的發展，反觀微型商品能使參與者擁有更多資金管理的彈性，讓「本多終勝」不再是專屬少數人的特權，小資也有望成為大巨人！

三、相關商品交易策略有了今年投資大方向與適合的商品之後，細部的交易策略將成為最後決戰關鍵，建議兩種模式：掌握大趨勢的方向型與同時買賣以降低風險的價差型交易策略。

以方向型而言，又可分為週期較短的事件型操作與長週期的波段單，前者可充分利用定期公布的經濟數據或官員談話，例如CPI、各國央行議息會議與油品庫存、OPEC會議等，根據消息對標的商品的多空影響進行短線操作，例如12月的非農就業數據公布低於預期 的薪資成長，為指數類期貨帶來相當的 提振，微型那斯達克期貨在短短30分鐘內便衝高逾1.5%，換算起來獲利327.5美元，高達保證金的18.8%，但要留意的是因當下波動極大，佈局時需同步設定停損以免蒙受超額損失。

至於乘載趨勢發展的長週期波段操作，則建議在行情成功測試關鍵支撐或 壓力後適度佈建倉位以避免過度追價風險，更可採取小部位先試單的概念，待趨勢明確發展後再搭配加減碼的彈性手法，充分體現乘勝追擊與控制虧損的資金控管交易準則。

價差型交易則是利用相關性高的商品，根據彼此強弱勢的發散或收斂，利 用一買一賣的交易來獲得收益機會，例如看好微型那斯達克與微型道瓊間的差距將縮窄，空強買弱的操作便是不錯的選擇，以上一段同樣的場景為例，在1/6非農數據公布前，前者相對超跌0.35%，此時採取收斂的空微道多微那交易，配合數據發布後由科技類股領軍回彈的大行情，兩者差距頓時降至-0.08%，獲利空間便蘊藏於此雖然價差操作的獲利金額可能不如單方向交易，但以風險的角度來衡量，當行情發展不如預期，後者得扎實扛下所有虧損，價差交易卻能有效消弭部分損失，這便是其廣為人所推崇的主要特色，而雙商品的操作在小型規格中原有相當高的本金需求，並非一般投資者所能負擔，然而微型商品的存在卻使得門檻大大降低，交易人的獲利可能性也因此大大上升，值得投資人好好把握！【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第27期『等待風起 股債揚帆 !!』】