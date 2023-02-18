2023年全球經濟「先弱後強」

【撰文/編輯部】

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰(Tai Hui)表示，由於政府的財政支持縮減、以及全球央行(中國與日本除外)都同步進行升息，再加上高通膨導致家戶可支配所得減少，所以2023年全球經濟衰退可能無法避免。

儘管已開發市場在2023年的經濟表現將低於預期，但由於各資產類別的估值都相對具吸引力。若以非股票優先順序來看，首選為固定收益商品、其次為手握現金，最後才是持有黃金。

受到2022年聯準會積極升息的影響，目前美國的通膨已出現下滑趨勢，但由於2023年的需求已由商品轉向服務業，核心服務通膨很可能維持不變，所以勞動市場的緊俏也會讓薪資再持續成長，並迫使企業提高價格。

因此，聯準會2023年不太可能在貨幣政策上出現180度的大逆轉，目前預計2023年聯準會仍會緩慢升息，即使升息到頂，降息的時程較有可能落在2024年，而非2023年底。

摩根資產管理環球策略師林雅慧表示，2022年現金的表現明顯優於多數風險性與防禦性資產，但這情況不會持續。歷經2022年的洗禮，債券資產現在的殖利率更高、估值更佳，2023年債券市場相對於 股票市場的吸引力也跟著提升。

倘若2023年經濟前景好轉，與股票 連動的投資等級債券與非投資等級債券，也有資本利得的機會，所以從長期投資的 角度來看，債券殖利率的上揚就代表長期收益水準的提升，所以對投資人來說， 2023年是配置債券資產的絕佳機會。【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第27期『等待風起 股債揚帆 !!』】