快訊

獨／巴戈女兒無法見最後一面 長庚醫院回應了

房屋代銷群聚燒進校園 新北某國中增1確診全校停課14天

首富換人坐 看見新藍海

聯合新聞網 / 贏家時代

【撰文/陳駿宏】

首富換人坐，看見新藍海！！ 2022年，投資人如果擔心美國Fed聯準會提前縮表與升息，而造成全球市場的動盪，還不如站在全球首富與科技巨擘肩膀上，搶搭未來10 年趨勢產業，布局3大熱門「藍海」！

「股市反應未來！」，除了持續看好半導體「護國神山群」之外，投資人可以站在Tesla特斯拉暨SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）、Amazon亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、 Facebook臉書執行長祖克柏（Zuckerberg)、香港前首富李嘉誠等全球首富與科技巨擘的肩膀上，看見產賺錢密碼，掌握元宇宙、電動車、 低軌道衛星等「殺手級」電子創新商品，將會是全球未來10年的投資主角!

簡單地說，元宇宙是串聯不同虛擬世界「未 來」的下一個新世代internet網路世界；電動車則是取代燃油車，「未來」綠能、低碳的交通工具；低軌道衛星是「未來」6G網路應用的重要一環，地球將會全領域覆蓋網路。

根據彭博資訊資料顯示，預估元宇宙相關商機 至2024年將達8,000億美元，2030年相關產值 更可高達2.5兆美元(約新台幣70兆元)；輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也預估，「元宇宙的經濟規模，終將大過實體世界。」，有一天虛擬世界產值將超過實體世界，元宇宙被視為是下一個黃金10年科技產業的新寵。

而人類近代史每隔10年約就會出現一波產業創新，像是過去歷經個人電腦、網路、智慧型手 機等浪潮，而現在這一波電動車浪潮的崛起，堪稱「第五次工業革命」，就是一次「從無到有」，從根本上改變產業的革命，電動車將取代燃油車勢在必行！

「碳中和」熱潮帶動電動車產業相關股票的快速飆漲，美股的特斯拉股價飆漲帶動創辦人馬斯克身價，正式超越亞馬遜創辦人貝佐斯成為全球首富；中國最大的鋰電池製造商寧德時代，在陸股表現突出，讓創辦人曾毓群身價超越騰訊與阿里巴巴的雙馬(馬化騰與馬雲)，成為中國科技首富。

從全球首富與中國科技首富 換人做，以及科技巨擘大力投入，也可以看出趨勢方向與產業轉變。2022年，站在巨人的肩膀上投資，將立於不敗！【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第26期「搶搭未來10年趨勢

相關新聞

期貨推出 「客戶交易健檢報告」服務

隨著現代人壽命越來越長，對於個人健康也愈發重視，定期健康檢查已成為多數人在檢視自己身體狀況不可或缺的重要安排。如同身體需要健檢，投資理財行為也需定期檢視及調整，才能確保財富穩健增值。 有鑑於此，富邦期貨領先業界，推 出「客戶交易健檢報告」服務，在富邦 e01交易平台上，客戶可透過客製化分析數據，包括期權交易損益率、交易數值分析、商品比重、交易頻率及主要獲利 與虧損商品等資料，從中了解自己的交易行為，調整交易模式與心態，從而提升操作績效，以達成預定的獲利目標。

首富換人坐 看見新藍海

首富換人坐，看見新藍海！！ 2022年，投資人如果擔心美國Fed聯準會提前縮表與升息，而造成全球市場的動盪，還不如站在全球首富與科技巨擘肩膀上，搶搭未來10 年趨勢產業，布局3大熱門「藍海」！

首富換人坐 看見新藍海

022年，投資人如果擔心美國Fed聯準會提前縮表與升息，而造成全球市場的動盪，還不如站在全球首富與科技巨擘肩膀上，搶搭未來10 年趨勢產業，布局3大熱門「藍海」！ 「股市反應未來！」，除了持續看好半導體「護國神山群」之外，投資人可以站在Tesla特斯拉暨SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）、Amazon亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、 Facebook臉書執行長祖克柏（Zuckerberg)、香港前首富李嘉誠等全球首富與科技巨擘的肩膀上，看見產賺錢密碼，掌握元宇宙、電動車、 低軌道衛星等「殺手級」電子創新商品，將會是全球未來10年的投資主角!

台積電進駐複製南科經驗 高雄園區附近房市看漲3成

日前台積電正式宣佈，將於楠梓的中油煉油廠設立新廠，預計2022年動工， 2024年投產，使高雄新廠周邊商圈房市宛如中了樂透般。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。