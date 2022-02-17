【撰文/陳駿宏】

首富換人坐，看見新藍海！！ 2022年，投資人如果擔心美國Fed聯準會提前縮表與升息，而造成全球市場的動盪，還不如站在全球首富與科技巨擘肩膀上，搶搭未來10 年趨勢產業，布局3大熱門「藍海」！

「股市反應未來！」，除了持續看好半導體「護國神山群」之外，投資人可以站在Tesla特斯拉暨SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）、Amazon亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、 Facebook臉書執行長祖克柏（Zuckerberg)、香港前首富李嘉誠等全球首富與科技巨擘的肩膀上，看見產賺錢密碼，掌握元宇宙、電動車、 低軌道衛星等「殺手級」電子創新商品，將會是全球未來10年的投資主角!

簡單地說，元宇宙是串聯不同虛擬世界「未 來」的下一個新世代internet網路世界；電動車則是取代燃油車，「未來」綠能、低碳的交通工具；低軌道衛星是「未來」6G網路應用的重要一環，地球將會全領域覆蓋網路。

根據彭博資訊資料顯示，預估元宇宙相關商機 至2024年將達8,000億美元，2030年相關產值 更可高達2.5兆美元(約新台幣70兆元)；輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也預估，「元宇宙的經濟規模，終將大過實體世界。」，有一天虛擬世界產值將超過實體世界，元宇宙被視為是下一個黃金10年科技產業的新寵。

而人類近代史每隔10年約就會出現一波產業創新，像是過去歷經個人電腦、網路、智慧型手 機等浪潮，而現在這一波電動車浪潮的崛起，堪稱「第五次工業革命」，就是一次「從無到有」，從根本上改變產業的革命，電動車將取代燃油車勢在必行！

「碳中和」熱潮帶動電動車產業相關股票的快速飆漲，美股的特斯拉股價飆漲帶動創辦人馬斯克身價，正式超越亞馬遜創辦人貝佐斯成為全球首富；中國最大的鋰電池製造商寧德時代，在陸股表現突出，讓創辦人曾毓群身價超越騰訊與阿里巴巴的雙馬(馬化騰與馬雲)，成為中國科技首富。

從全球首富與中國科技首富 換人做，以及科技巨擘大力投入，也可以看出趨勢方向與產業轉變。2022年，站在巨人的肩膀上投資，將立於不敗！【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第26期「搶搭未來10年趨勢