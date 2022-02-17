期貨推出 「客戶交易健檢報告」服務

【撰文/富邦期貨總經理 劉承志】

隨著現代人壽命越來越長，對於個人健康也愈發重視，定期健康檢查已成為多數人在檢視自己身體狀況不可或缺的重要安排。如同身體需要健檢，投資理財行為也需定期檢視及調整，才能確保財富穩健增值。

有鑑於此，富邦期貨領先業界，推 出「客戶交易健檢報告」服務，在富邦 e01交易平台上，客戶可透過客製化分析數據，包括期權交易損益率、交易數值分析、商品比重、交易頻率及主要獲利 與虧損商品等資料，從中了解自己的交易行為，調整交易模式與心態，從而提升操作績效，以達成預定的獲利目標。

富邦期貨總經理劉承志表示，富邦期貨始終堅持「贏家在富邦」的精神，除了在期顧與期經業務上持續精進，滿足客戶的投資需求之外，此次推出領先業界的「客戶交易健檢報告」，就是希望能有效協助客戶了解自己的交易行為，讓客戶持續檢視並調整交易方式，躋身期權市場的贏家之列。期貨與選擇權商品一直被認為是操作風險較高的投資工具，然而投資人如果能夠深入了解期權商品屬性，找出適 合自身的交易模式，搭配資金控管與紀律操作，應能在有效控制風險下，實現投資獲利目標。

劉承志進一步表示，「客戶交易健檢報告」主要為服務想運用期權交易獲利但缺乏時間心力投入研究之客戶群，讓自行操作的客戶了解自己的交易狀況與習性，幫助客戶提高獲利機會。

2021年台灣期貨市場成交量能創新高 2021年全球經濟持續從新冠病毒的影響中強勁復甦，資金行情帶動台股延續多頭行情，但5月本土疫情爆發，帶動市場振幅及波動度大幅躍升，期貨市場避險及交易需求大增，再加上股票期貨當沖及套利策略熱絡，推升臺灣期權市場交易量累計1-11月來到3.64億口，較2020年同期成長17.7%，其中股票期貨交易量累計 1-11月來到7,028萬口，較2020年同期成長 208.5%，雙雙創下歷史新高。

展望2022年，隨著疫苗接種率提高，經濟持續穩定成長，預期市場波動度可能較2021年下降，惟市場仍可能面 臨美中關係惡化迫使全球經濟脫鉤、貨幣政策快速緊縮導致股市大幅振盪以及 新變種病毒出現等潛在風險，預期將有助於國內期貨市場交易維持熱絡。

優化交易之利器 「客戶交易健檢報告」服務

客戶可透過富邦e01 交易平台產出自選的特定期間交易健檢報告，報告內容涵蓋帳戶收益分析、交易數值分析及交易紀錄分析等三個面向： 一、帳戶收益分析：客戶可檢視查詢期間的損益狀況，另亦有提供同期間台股現貨指數及富 邦期貨顧問策略績效表現 供客戶參考比較。 二、交易數值分 析：提供勝率、每口賺賠比、累計賺賠比、最大回測比率及風險指標等5項數值，客戶可透過交易數，越趨向正5邊形代表交易績效越趨穩定值分析評估自身交易態樣及風險曝露程度，審視與預期值之差異並研擬改善方案；另針對交易數值提供星級評比，顯示客戶各數值表現之百分比區間，並以 五角圖形呈現，便利客戶進行檢視。 三、交易紀錄分析：提供國內外商品交易比重、交易頻率、持倉時間及三 大獲利/虧損產品及其報酬金額，其中交 易頻率可評估客戶交易之頻繁程度，客戶可檢視自身交易是偏向當沖或是波段交易，與自己的原始交易目的及屬性是否相符，持倉時間則可推估客戶在交易 上是否有出盈持虧的現象，三大獲利虧損產品及其報酬金額可了解主要獲利商品與虧損商品，讓客戶能夠調整其交易商品組合，創造更好的獲利機會。

透過勝率、每口賺賠比、累計賺賠 比及獲利/虧損部位持倉時間等數據之檢，客戶可輕鬆快速診斷出自己習慣的操作行為是屬於市場贏家或是輸家的交易模式，輔以專屬之理財顧問，對其預期報酬及風險偏好屬性進行客制化解析，將能有效幫助客戶加速調整腳步，降低學習成本並提高獲利率。

期貨經理全權委託服務 不論多空都有獲利機會

針對有投資理財及進行多元資產配置需求之客戶，富邦期貨亦提供期貨經理全權委託服務，由專業經理人 依照客戶的投資偏好，量身訂作並設計合適的投資策略，且有別於多數只能做多的金融商品，富邦期經提供給投資人，不論多空市場，都有獲利的機會，讓資產配置更具效率，增加投資效益。

「贏家在富邦」是富邦期貨持續追求的目標，保護客戶資產並滿足投資理財需求，更是富邦期貨全體同仁的共同使命，透過交易健檢服務來提高客戶獲利機率，不但能有效提升客戶滿意度，也有助於期貨公司之永續發展，達到客戶與期貨公司雙贏的局面，期盼客戶在富邦期貨交易都 能成為市場的贏家。【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第26期「搶搭未來10年趨勢財】