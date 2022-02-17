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台積電進駐複製南科經驗 高雄園區附近房市看漲3成

聯合新聞網 / 贏家時代

【撰文/編輯部】

日前台積電正式宣佈，將於楠梓的中油煉油廠設立新廠，預計2022年動工， 2024年投產，使高雄新廠周邊商圈房市宛如中了樂透般。根據台灣房屋實價登錄資料統計，「護國神山」台積電所到之處的周邊商圈，近3年房價已出現飆漲，漲幅介於 2.1%~29%之間。其中，南科周邊的新市市區、善化LM特區，分別上漲29%、28.1%，包辦冠、亞軍席次。台積電最早進駐啟用的廠區竹科廠房，房價也早早起飛，近3年竹北高鐵特區也有21%漲幅；而2019年通過環評確 定建廠的竹南，近3年也漲了12.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台積電確定落腳高雄，將可為區域引進「人口群聚力」、「產業聚合力」與「就業消費力」，堪稱區域經濟發展的中流砥柱，使「護國神山」成為房市的最大賣點，對照離高雄最近的南科廠區發展，近3年房價已正成長近3成左右，未來高雄楠梓新廠啟用後，周邊房價也有機會迎來2~3成的漲幅。右昌、後勁生活圈為成熟商圈價格微漲5% 台積電落腳的中油煉油廠舊址，不僅佔地廣大，還有捷運紅線繞行，往北可至右昌、後勁生活圈，與楠梓科技產業園區串聯發展；往南則是左營高鐵特區，享有三鐵共構的交通，因此產業發展的前景可期。

右昌、後勁一帶為成熟商圈，但近年僅有捷運後勁站周邊有捷運宅新案，在供給較稀少的情況下，價格微漲5%。高大特區是楠梓推案重鎮 親民房價十分吸引首購族 高大特區為新興重劃區，區內設有大型購物商場，也能快速通往熱鬧的右昌、德賢商圈，是近年楠梓的推案重鎮，親民房價也吸引了首購族，楠梓區本身已擁有產業園區的發展優勢，加上高大特區這類新興發展區，之前台積電設廠議題傳開後，土地標售即再創新高，日後受惠台積電的就業人口移入，居住需求大增，可預期未來新案房價勢必上揚，房市發展深具潛力。

左營高鐵特區新屋最高 成交單價 已突破4字頭

左營高鐵特區，人口、住宅密集度 高，且享捷運、台鐵、高鐵之便，更與漢神巨蛋、瑞豐夜市、義享天地及好市多等 商圈，串連成北高雄一級黃金商圈，現今新屋最高成交單價已突破4字頭，推估未來也將會是就業、移民、購屋熱區之一。

為了佈局2奈米的新進製程，台積電 的擴廠計畫方興未艾，7月時新竹縣便通過了竹科寶山二期園區審議，為迎接台積電新廠做足準備；台中的中科也屢傳台積電擴廠消息，包括大肚舊廠的擴建環差已於2020年過關；此外，台中大雅的高爾夫球場也已確定是2奈米廠的新據點，這對於台中、新竹的房市都可望再加分！【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第26期「搶搭未來10年趨勢財】

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