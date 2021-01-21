從全球「驚嘆號」看見「台灣價值」！

【撰文/陳駿宏】

終於揮別了史上最多「驚嘆號」的2020年！ 我們歷經百年難得一見的COVID-19疫情、20多 年首見4次美股熔斷、驚現史上前所未有「負油價」、史無前例量化寬鬆與刺激政策，這也讓許多全球股市與台股紛紛創下歷史新高，堪稱金融市場精彩絕倫的一年！

雖然2020是全球多災多難的「疫情」年，但卻是 台灣被世界看見，能見度最高的一年，包括全球防疫模範生、半導體稱霸全球、亞洲四小龍之首，經 濟成長更連續3年完勝南韓！「疫情」當下，許多國外大城市「封城」、民眾「閉不出門」，台灣卻仍是「不夜城」，可以看職棒與職籃、聽五月天與阿妹演唱會，舉行耶誕或跨年晚會…等，只因政府一開始就嚴格執行戴口罩，讓台灣疫情控制得當，國人正常生活，景氣持續復 甦、經濟穩健成長。

多數研究機構、銀行與外資更樂觀看待，預估 2021台灣GDP(經濟成長率)有機會突破4%，逼近 10年以來新高！2020年台股一路創新高站上「萬五」，外資與法人更預測2021年台股高點，最樂 觀上看挑戰19000點。 2021年，台灣股市與房市就是名副其實的多頭「金牛年」，台股仍維持「快牛」走勢、波動加大；房市則受到「打炒房」干擾，會從「快牛」 變「慢牛」，但是自住「剛性需求」強勁，成長 趨勢不變，告訴你2021年的「賺錢密碼」，搶賺 金牛年「雙多頭」行情！

當全球經濟退潮時，才看見真正台灣的價值當美中兩強對抗，才看出台積電的超前部署 2020年台灣經濟成長率維持正成長，持續成為亞洲四小龍之首，背後最大的助力是「晶圓一哥」台積電加持。所以2021年我們需要更多座的「護國神山」，效仿台積電供應鏈，能組「國際隊」與打「世界盃」，甚至赴美國、日本設廠，這不但可使得台股多頭火種延續，並且讓台灣維持經濟高成長，這也是台灣長治久安的最佳良藥!【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第25期:搶賺2021金牛年雙多頭行情】