快訊

直播／新台幣強升、出口商叫苦連天？央行外匯局長：炒匯糧商抓到了！

泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從全球「驚嘆號」看見「台灣價值」！

聯合新聞網 / 贏家時代

【撰文/陳駿宏】

終於揮別了史上最多「驚嘆號」的2020年！ 我們歷經百年難得一見的COVID-19疫情、20多 年首見4次美股熔斷、驚現史上前所未有「負油價」、史無前例量化寬鬆與刺激政策，這也讓許多全球股市與台股紛紛創下歷史新高，堪稱金融市場精彩絕倫的一年！

雖然2020是全球多災多難的「疫情」年，但卻是 台灣被世界看見，能見度最高的一年，包括全球防疫模範生、半導體稱霸全球、亞洲四小龍之首，經 濟成長更連續3年完勝南韓！「疫情」當下，許多國外大城市「封城」、民眾「閉不出門」，台灣卻仍是「不夜城」，可以看職棒與職籃、聽五月天與阿妹演唱會，舉行耶誕或跨年晚會…等，只因政府一開始就嚴格執行戴口罩，讓台灣疫情控制得當，國人正常生活，景氣持續復 甦、經濟穩健成長。

多數研究機構、銀行與外資更樂觀看待，預估 2021台灣GDP(經濟成長率)有機會突破4%，逼近 10年以來新高！2020年台股一路創新高站上「萬五」，外資與法人更預測2021年台股高點，最樂 觀上看挑戰19000點。 2021年，台灣股市與房市就是名副其實的多頭「金牛年」，台股仍維持「快牛」走勢、波動加大；房市則受到「打炒房」干擾，會從「快牛」 變「慢牛」，但是自住「剛性需求」強勁，成長 趨勢不變，告訴你2021年的「賺錢密碼」，搶賺 金牛年「雙多頭」行情！

當全球經濟退潮時，才看見真正台灣的價值當美中兩強對抗，才看出台積電的超前部署 2020年台灣經濟成長率維持正成長，持續成為亞洲四小龍之首，背後最大的助力是「晶圓一哥」台積電加持。所以2021年我們需要更多座的「護國神山」，效仿台積電供應鏈，能組「國際隊」與打「世界盃」，甚至赴美國、日本設廠，這不但可使得台股多頭火種延續，並且讓台灣維持經濟高成長，這也是台灣長治久安的最佳良藥!【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第25期:搶賺2021金牛年雙多頭行情】

延伸閱讀

台股萬六關卡再遇賣壓 疫情衝擊震盪258點

獲利賣壓出籠 台股盤中16000點關卡沒站穩

台積電獨撐盤 台股跌71點收15,806點

今年來台股飆1,271點 但八成貢獻來自台積電

相關新聞

葉黃素保健小常識 3C、追劇、手遊、電玩族跟視茫茫說NO

近幾年，3C 產品氾濫、追劇熬夜頻 繁、瘋狂手遊電玩，讓葉黃素已成為國人心目中最重要的保健食品之一， 但是市場上品牌百百種，您了解葉黃素的保健小常識嗎？透過雷小玲博士營養師告訴您，什麼是葉黃素？誰需？為什麼要吃？如何挑選？如何吃？何時吃？一次解答您對葉黃素各種疑難雜症！全民一定要知道的葉黃素保健小常識 3C、追劇、手遊、電玩族跟視茫茫說“NO” !

六大科學園區房價比一比 南科LM重劃區漲幅最大

房價被譽為「護國神山」的台積電，晶圓代工技術稱霸全球，日前仍選擇根留台灣，新廠擴建的二奈米廠將落腳新竹，三奈米和五奈米則選定南科，因此台積點大舉在新竹(竹科)、台南(南科)買土地、買廠房，大規模擴廠拼產 能，此舉不只帶動了當地就業人口與商業機會，更連帶推升了周邊房價。 其中，近3年(2018-2020年)以南科台南園區的LM重劃區與新市夜市漲幅最 大，分別上漲27.9%與27.5% ，兩者相差不大，已讓台南與南科房市成為「東方 不敗」；其次是南科高雄園區路竹車站 (鴨母寮)商圈成長9.4%，以及竹科園區的關埔重劃區漲幅7%，位居第3；接著中科水掘頭商圈也有6.2%的成長。

從全球「驚嘆號」看見「台灣價值」！

終於揮別了史上最多「驚嘆號」的2020年！ 我們歷經百年難得一見的COVID-19疫情、20多 年首見4次美股熔斷、驚現史上前所未有「負油 價」、史無前例量化寬鬆與刺激政策，這也讓許多全球股市與台股紛紛創下歷史新高，堪稱金融市場精彩絕倫的一年！

臺灣期貨生力軍 — 生技期貨/永續期貨

2020 年初以來，新型冠狀病毒疫情造成全球黑天鵝事件，從生產斷鏈、封城、到鎖國，致使全世界經濟活動均 受到巨大衝擊，雖然各國皆實施相關救市措施，包括各國央行降息或美國的無限QE 政策，但全球金融市場仍處於前所未有的動盪，期貨市場主要提供交易人重要的避險與交易功能。

「超前部署」進入5G+後疫情時代 全台唯一智慧型「情境式高階訓練中心」

後疫情時代，全球正式進入５Ｇ世代，各產業結合科技智慧升級創新，疫情期間台灣房屋率業界之先，斥資億元引進美國醫界培育人才的情境模擬概念，打造「智慧型訓練中心」，長8米面寬情境數位畫面，採 1:1 的比例房屋如同身歷其境，透過大量的情境擬真演練，快速累積經紀人員經驗，成為全台唯一「情境式高階訓練中心」。

創業王子宋捷仁 教你如何運用「共享車位」當包租公

「樂 觀 是 創 業 成 功 的 良 藥！」 USPACE 執行長兼共同創辦人宋 捷仁表示。一個成功的創業者，尤其是新創產業，需要非常樂觀，沒有悲觀的理由，沒有失敗這件事情，除非你找不到方法，「只為成功找方法、不為失敗找藉口」，而新創就是「Never Give Up ！」，永不放棄、就有機會！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。