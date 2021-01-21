【撰文/編輯部】

六大科學園區房價比一比 南科LM重劃區漲幅最大

房價被譽為「護國神山」的台積電，晶圓代工技術稱霸全球，日前仍選擇根留台灣，新廠擴建的二奈米廠將落腳新竹，三奈米和五奈米則選定南科，因此台積點大舉在新竹(竹科)、台南(南科)買土地、買廠房，大規模擴廠拼產 能，此舉不只帶動了當地就業人口與商業機會，更連帶推升了周邊房價。

其中，近3年(2018-2020年)以南科台南園區的LM重劃區與新市夜市漲幅最大，分別上漲27.9%與27.5%，兩者相差不大，已讓台南與南科房市成為「東方不敗」；其次是南科高雄園區路竹車站(鴨母寮)商圈成長9.4%，以及竹科園區的關埔重劃區漲幅7%，位居第3；接著中科水掘頭商圈也有6.2%的成長。

南科>台積電加碼擴廠 南科漲幅近3成

台積電斥資百億，再度加碼置產， 大舉擴廠南科廠房，讓台南房地產有如 「鹹魚翻身」，像是南科台南園區的LM 重劃區近3年漲幅最大，高達27.9%，難怪市場會以「一個南科園區，救了整個台南房市」來形容，南科拿下科學園區 房市的漲幅王！台積電進駐已逐漸拉抬南科周邊房市，日前建商以每坪15.2萬買下219坪，位於南科院內國小預定地正前方的建地，而國小也是為了南科未來大量的新 移民而設，目前周邊建地行情已來到每 坪18~25萬，未來南科房市前景看俏！

竹科>台積電「起家厝」 就業人口聚集與高所得

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，竹科可謂台積電的起家厝，奠定台灣在國際上的晶圓代工地位。關埔重劃區不敗的主要關鍵，出於就業人口聚集與高家庭所得。過去前一波高點，關埔重劃區平均房價落在每坪24.6萬，2020年現今以逼近26萬元均價水準再破前高，足見台積電聚落效應讓房價屢創新高，成為房市推手。

關埔重劃區是最靠近新竹科學園區的重劃區，加上交通便利，有國道1號與68快速道路，以及台鐵捷運化的新莊車站，關埔生活機能便利。最具吸引力的是關埔重劃區內的光武國中、關埔國小，是許多家長指名的搶手學區；另外介壽路重劃區目前每坪推案價31萬-37萬元間，也是竹科人購屋熱選區之一。

中科>「三師」聚集主力買屋族群

中科水掘頭商圈以西屯路三段與永褔路為主，住家屋齡20年左右大樓最多，每坪房價在18~22萬元間，坪數在 40~45坪，2+1房車與3房車為區域主力，總價700 ~1500萬元。因近中科、東海大學與澄清以及台中榮總兩大醫院，因此購買力強的工程師、教師以及醫師「三師」聚集，成為主力買屋族群。【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第25期:搶賺2021金牛年雙多頭行情】