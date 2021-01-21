快訊

直播／新台幣強升、出口商叫苦連天？央行外匯局長：炒匯糧商抓到了！

泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六大科學園區房價比一比 南科LM重劃區漲幅最大

聯合新聞網 / 贏家時代

【撰文/編輯部】

六大科學園區房價比一比 南科LM重劃區漲幅最大

房價被譽為「護國神山」的台積電，晶圓代工技術稱霸全球，日前仍選擇根留台灣，新廠擴建的二奈米廠將落腳新竹，三奈米和五奈米則選定南科，因此台積點大舉在新竹(竹科)、台南(南科)買土地、買廠房，大規模擴廠拼產 能，此舉不只帶動了當地就業人口與商業機會，更連帶推升了周邊房價。

其中，近3年(2018-2020年)以南科台南園區的LM重劃區與新市夜市漲幅最大，分別上漲27.9%與27.5%，兩者相差不大，已讓台南與南科房市成為「東方不敗」；其次是南科高雄園區路竹車站(鴨母寮)商圈成長9.4%，以及竹科園區的關埔重劃區漲幅7%，位居第3；接著中科水掘頭商圈也有6.2%的成長。

南科>台積電加碼擴廠 南科漲幅近3成

台積電斥資百億，再度加碼置產， 大舉擴廠南科廠房，讓台南房地產有如 「鹹魚翻身」，像是南科台南園區的LM 重劃區近3年漲幅最大，高達27.9%，難怪市場會以「一個南科園區，救了整個台南房市」來形容，南科拿下科學園區 房市的漲幅王！台積電進駐已逐漸拉抬南科周邊房市，日前建商以每坪15.2萬買下219坪，位於南科院內國小預定地正前方的建地，而國小也是為了南科未來大量的新 移民而設，目前周邊建地行情已來到每 坪18~25萬，未來南科房市前景看俏！

竹科>台積電「起家厝」 就業人口聚集與高所得

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，竹科可謂台積電的起家厝，奠定台灣在國際上的晶圓代工地位。關埔重劃區不敗的主要關鍵，出於就業人口聚集與高家庭所得。過去前一波高點，關埔重劃區平均房價落在每坪24.6萬，2020年現今以逼近26萬元均價水準再破前高，足見台積電聚落效應讓房價屢創新高，成為房市推手。

關埔重劃區是最靠近新竹科學園區的重劃區，加上交通便利，有國道1號與68快速道路，以及台鐵捷運化的新莊車站，關埔生活機能便利。最具吸引力的是關埔重劃區內的光武國中、關埔國小，是許多家長指名的搶手學區；另外介壽路重劃區目前每坪推案價31萬-37萬元間，也是竹科人購屋熱選區之一。

中科>「三師」聚集主力買屋族群

中科水掘頭商圈以西屯路三段與永褔路為主，住家屋齡20年左右大樓最多，每坪房價在18~22萬元間，坪數在 40~45坪，2+1房車與3房車為區域主力，總價700 ~1500萬元。因近中科、東海大學與澄清以及台中榮總兩大醫院，因此購買力強的工程師、教師以及醫師「三師」聚集，成為主力買屋族群。【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第25期:搶賺2021金牛年雙多頭行情】

相關新聞

葉黃素保健小常識 3C、追劇、手遊、電玩族跟視茫茫說NO

近幾年，3C 產品氾濫、追劇熬夜頻 繁、瘋狂手遊電玩，讓葉黃素已成為國人心目中最重要的保健食品之一， 但是市場上品牌百百種，您了解葉黃素的保健小常識嗎？透過雷小玲博士營養師告訴您，什麼是葉黃素？誰需？為什麼要吃？如何挑選？如何吃？何時吃？一次解答您對葉黃素各種疑難雜症！全民一定要知道的葉黃素保健小常識 3C、追劇、手遊、電玩族跟視茫茫說“NO” !

六大科學園區房價比一比 南科LM重劃區漲幅最大

房價被譽為「護國神山」的台積電，晶圓代工技術稱霸全球，日前仍選擇根留台灣，新廠擴建的二奈米廠將落腳新竹，三奈米和五奈米則選定南科，因此台積點大舉在新竹(竹科)、台南(南科)買土地、買廠房，大規模擴廠拼產 能，此舉不只帶動了當地就業人口與商業機會，更連帶推升了周邊房價。 其中，近3年(2018-2020年)以南科台南園區的LM重劃區與新市夜市漲幅最 大，分別上漲27.9%與27.5% ，兩者相差不大，已讓台南與南科房市成為「東方 不敗」；其次是南科高雄園區路竹車站 (鴨母寮)商圈成長9.4%，以及竹科園區的關埔重劃區漲幅7%，位居第3；接著中科水掘頭商圈也有6.2%的成長。

從全球「驚嘆號」看見「台灣價值」！

終於揮別了史上最多「驚嘆號」的2020年！ 我們歷經百年難得一見的COVID-19疫情、20多 年首見4次美股熔斷、驚現史上前所未有「負油 價」、史無前例量化寬鬆與刺激政策，這也讓許多全球股市與台股紛紛創下歷史新高，堪稱金融市場精彩絕倫的一年！

臺灣期貨生力軍 — 生技期貨/永續期貨

2020 年初以來，新型冠狀病毒疫情造成全球黑天鵝事件，從生產斷鏈、封城、到鎖國，致使全世界經濟活動均 受到巨大衝擊，雖然各國皆實施相關救市措施，包括各國央行降息或美國的無限QE 政策，但全球金融市場仍處於前所未有的動盪，期貨市場主要提供交易人重要的避險與交易功能。

「超前部署」進入5G+後疫情時代 全台唯一智慧型「情境式高階訓練中心」

後疫情時代，全球正式進入５Ｇ世代，各產業結合科技智慧升級創新，疫情期間台灣房屋率業界之先，斥資億元引進美國醫界培育人才的情境模擬概念，打造「智慧型訓練中心」，長8米面寬情境數位畫面，採 1:1 的比例房屋如同身歷其境，透過大量的情境擬真演練，快速累積經紀人員經驗，成為全台唯一「情境式高階訓練中心」。

創業王子宋捷仁 教你如何運用「共享車位」當包租公

「樂 觀 是 創 業 成 功 的 良 藥！」 USPACE 執行長兼共同創辦人宋 捷仁表示。一個成功的創業者，尤其是新創產業，需要非常樂觀，沒有悲觀的理由，沒有失敗這件事情，除非你找不到方法，「只為成功找方法、不為失敗找藉口」，而新創就是「Never Give Up ！」，永不放棄、就有機會！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。