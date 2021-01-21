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葉黃素保健小常識 3C、追劇、手遊、電玩族跟視茫茫說NO

聯合新聞網 / 贏家時代

【撰文/雷小玲】

近幾年，3C 產品氾濫、追劇熬夜頻 繁、瘋狂手遊電玩，讓葉黃素已成為國人心目中最重要的保健食品之一， 但是市場上品牌百百種，您了解葉黃素的保健小常識嗎？透過雷小玲博士營養師告訴您，什 麼是葉黃素？誰需要？為什麼要吃？如何挑選？如何吃？何時吃？一次解答您對葉黃素各種疑難雜症！ 全民一定要知道的葉黃素保健小常識 3C、追劇、手遊、電玩族跟視茫茫說“NO” !

WHAT (什麼是葉黃素)？

葉黃素是一種類胡蘿蔔素。食物中像 是菠菜、青花菜、地瓜葉等深綠色蔬 菜，或是像奇異果、葡萄、柳橙等綠 色與橘色水果，都有葉黃素。食物中的葉黃素是屬於脂溶性的，所以最好搭配油脂一起吃，才會提高吸收率。而保健品多以金盞花的萃取來提煉出葉黃素和玉米黃素，因為金盞花是目前含有最豐富葉黃素和玉米黃素的植物。

Q2:WHO (誰需要吃葉黃素)？每個年齡層都可以吃葉黃素，尤其是現在大家3C使用多，白天上班盯電腦，下班打手遊、追劇，或是學生族群長時間看書，葉黃素消耗較快，都適合適度補充葉黃素！所以葉黃素不是老了才吃！別仗著年輕就忽視健康，在3C當道的年代，視力的保養特別重要！平時要避免過度使用電子商品、適當休息、補充天然蔬果，也可再適度補 充葉黃素的保健食品！

Q3:WHY(為什麼要吃葉黃素)？

人體無法自行製造葉黃素，必須藉由食物攝取來獲得。現在3C當道，大家體內的葉黃素耗損會比較快，所以要適度補充葉黃素。

Q4:HOW (如何挑葉黃素)？

每天補充6-10毫克的葉黃素，持續 3-6個月，可以讓體內葉黃素，達到具有保健效果的濃度。在原料方面，目前葉黃素的成份，大致可分酯化型與游離型兩種。酯化行葉黃素屬於脂溶性，飯後吃才好吸收；游離型葉黃素則是水溶性，飯前飯後吃皆可。最好選擇有 專利認證的葉黃素，因為在製程或功效上會有較好的信賴度。

Q5:Where (哪裡買葉黃素)？

目前市面上實體或電商通路都可以買得到葉黃素相關產品。建議要選擇有品牌信任度、劑量濃度足、含有專利 成分、農藥重金屬生菌數檢驗合格的產品，是比較好的選擇。

Q6:When(何時吃葉黃素)？ 一天需要吃幾次？建議一天是補充6-10毫克的葉黃素，所以可以依產品說明，用來食用葉黃素。一般的設計，都是一天一次即可。【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第25期:搶賺2021金牛年雙多頭行情】

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