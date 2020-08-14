「超前部署」進入5G+後疫情時代 全台唯一智慧型「情境式高階訓練中心」

【撰文/編輯部】

後疫情時代，全球正式進入５Ｇ世代，各產業結合科技智慧升級創 新，疫情期間台灣房屋率業界之先，斥資億元引進美國醫界培育人才的情境模擬概念，打造「智慧型訓練中心」，長 8米面寬情境數位畫面，採 1:1 的比例房 屋如同身歷其境，透過大量的情境擬真演練，快速累積經紀人員經驗，成為全台唯一「情境式高階訓練中心」。

台灣房屋集團總裁彭培業表示， 2020年Q1全台屋齡超過20年以上住宅已 達659.1萬戶，根據台灣房屋家事服務中 心統計，滲漏水現象是中古屋最常見的屋況瑕疵和爭議，超過3成，發生地點以浴室最高，達28%，其次為窗框、廚房。

房屋出現滲漏水情形，往往是長年雨水侵蝕以及排水系統不良，兩大原因累積所致，台灣房屋為强化同仁對屋況滲漏水的精準掌握，規劃全台唯一，以1:1高階情境訓練各類滲漏水屋況，以及海砂屋況等各式情境擬真導覽訓練，專業進化，預防交易爭議於先！

經驗值、專業力與細心度 讓房仲專業成為台灣的驕傲

彭培業說，「看別人所沒看到的屋 況，注意別人所沒有注意到的問題！」台灣房屋集團全新打造「智慧型訓練中心」，結合AI智慧實境擴充互動訓練，教育同仁預防海砂屋、輻射屋、滲漏水 屋等各種屋況的觀察和檢測，同時也訓練各式住家、店面、工業地產、土地、農地等各種專業進階，在後新冠時代，增加同仁的經驗值、專業力與細心度，讓房仲的專業成為台灣的驕傲。彭培業強調，「2020年人類的考 驗，來自一個看不見的病毒，而考驗可以成為進步的動力和機會！」

與知名大學進行產學合作 為民眾開設買屋公益課程

台灣房屋集團同時結合國立中央大學、清華大學等相關院校，進行產學合作，包含成立「台灣未來人才學院」， 開設不動產產業微學程學分，培育跨領域人才，縮短學用落差，另外引進大學專業師資，規劃新人培訓，員工職涯、主管培育等全領域教育訓練。

除了安排完整的教育訓練課程，更協助應屆畢業生考取不動產營業員證照、安排職場體驗營活動，以達到畢業更專業，就業零時差的目標，快速提升就業專業服務與產業戰力。二方面也提供客戶買屋賣屋相關不動產專業服務外，也運用情境中心為民眾開設一系列買屋課程，增加民眾的各項房產知識，精準看屋視野。

「沒有不景氣、只有不爭氣」 培育台灣3000位專業房仲人才

國內主計處公布最新的失業率達 4.07%，主要受疫情影響，尤其觀光餐飲等服務業首當其衝，台灣房屋對服務業人才紓困送暖，更優先歡迎觀光餐飲服 務業人才，因為食衣住行本就一家親，同時也因應畢業季的到來，台灣房屋宣布擴大召募，一系列培養3,000名專業房仲人才！【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第24期「超前部署」の 投資新攻略】