創業王子宋捷仁 教你如何運用「共享車位」當包租公

【撰文/編輯部】

「樂觀是創業成功的良藥！」

USPACE 執行長兼共同創辦人宋捷仁表示。一個成功的創業者，尤其是新創產業，需要非常樂觀，沒有悲觀的理由，沒有失敗這件事情，除非你找不到方法，「只為成功找方法、不為失敗找藉口」，而新創就是「Never Give Up ！」，永不放棄、就有機會！

樂觀、反直覺、大數據 創業成功的關鍵密碼

創業是一條無法回頭、永無止境的路！遇上低潮是必經過程，宋捷仁自嘲：「第一年員工可以陪公司靠夢想當飯吃，第二年員工可能叫老闆吃屎！」創業夢想不能吃太久，一定要看到實質營收與獲利。

不論是創業、用人或做事，都需要 非常理性，數字是關鍵，一切根據數據 做決定！並且要做「反直覺」的事，因 為直覺大多都很感性，並不利於創業。創業「不為名、不為利，拚一句阿莎力！」一旦看準了市場，並且經過仔細精算，創業就是要全神貫注搏身家！

停車原本就是行之有年的行業，為何還要做「共享車位」？創立 USPACE？宋捷仁觀察台北市現有停車場與車輛數量，以及停車供給與需求比例。統計數字告訴我，這個生意可以做；數據與財報也指出，「共享車位」市場足夠可以讓USPACE做到上市，何不勇於挑戰、大膽一試！

高中打兩份工扛起家計 認清創業才能翻轉人生

當年父親癌症過世離開人世，什麼也沒有留給我們，逼得當時才高中的宋捷仁，就開始在餐廳、夜店打兩份工，每天都忙到凌晨2-3點，賺錢不但要付自己學費，還要扛起一家的生活費用。

然而，豐富的高中打工經驗讓他看清「沒人有義務要對你好」、「世界本 來就是不公平」的事實，更深深體會只 靠上班的固定薪水根本無法擺脫貧窮只有創業才能真正翻轉人生與改善家計，創業的種子早在他高中已萌芽！

年紀輕輕7年級「生意子」 寫下3次成功創業的紀錄

半工半讀唸大學，出社會在藥廠、 廣告公司工作，在藥廠4年擔任業務也打下他未來創業當老闆的基礎，因為宋捷仁相信，「懂得成功推銷，說服客人的業務，才能獨當一面做老闆；擁有老闆的性格與特質，才適合自行創業！」

宋捷仁在藥廠、廣告公司工作幾年，省吃儉用存下50萬，那年他才23歲 決定首次自行創業，機緣是他無意間吃到知名冰淇淋上灑的果乾非常好吃，入口即化，所以主動寫信諮詢海外原廠， 要求代理進貨，結果產品熱賣熱銷，也逼得原廠決定自己來台銷售。

26歲二度創業是與朋友合作開發期貨交易程式，由於當時市場會用程式交易畢竟是少數，不但走在金融市場的最前線，更在2年內做到台灣最大的程式交易平台，成功賺到第一桶金，也成為USPACE的創業資金。

第三度創業年僅29歲的他，於2016年成立USPACE（悠勢科技），目前已打造全台最大的「共享車位」平台。台灣俗諺說：『狀元子好生，生意子歹 生』，「生意子」卻發生在年紀輕輕的7 年級宋捷仁身上，他已寫下連續3次創業成功的紀錄。

「共享經濟」以管理出發 政府、人民與業者三贏

全球「共享經濟」發燒！其實 Foodpanda與Uber分別在2012年與2014 年，早已引進台灣，將近10個年頭，相 信「共享經濟」是大家可以接受的商業模式，但是前提須要有好的管理，像是之前共享單車就是管理不易，容易成為城市管理者與人民的負擔。但是如果「共享經濟」業者是以管理出發，加上目前政府鼓勵「共享車位」一年2880小時內算自用不課稅，就有機會讓政府、人民與業者三方受益，商業模式才會成功。

擁有停車「5無」優勢 疫情反而是一大利多

近期全球這一波COVID-19疫情，對 USPACE而言，反而是一大利多，業績反而逆勢成長30%水準。主要USPACE有別其他傳統停車場，擁有停車「5無」的5大優勢，包括無接 觸、無按鈕、無零錢、無鈔票與無人化 (無人管理)，非常符合目前疫情期間，少接觸、保持清潔，保持適當的社交距離 的社會氛圍，走在趨勢潮流路上！

3種閒置土地活化 「共享車位」當包租公

根據交通部統計，台北市有16.5％ 的駕駛人每天要花半小時找車位，平均 每個人每天要花14.5分鐘，找車位所需 時間居全國之冠，而台灣人平均也需要 花9.2分鐘在住家附近找車位。

台北市有超過7成比重，約有52.6萬個私人車位，多半呈現無人使用的閒 置狀態。而USPACE主要解決「車主停車」與「閒置土地」兩大問題，一方面幫助手上有閒置車位或土地，甚至畸零地者，「分享車位」當包租公；另一方面， 讓開車者快速找到車位，「以分計費」享受便宜的停車費，創造雙贏。3種閒置土地可活化變成「共享車位」，包括個人停車位、畸零地、大面積土地商辦等，其中又以個人車的比重 最高！根據USPACE統計，平均車位每月約能創造3千元營收，熱門地段甚至 可以破1.5萬元。

重量級策略投資人青睞 提供技術與資金活水

目前共享車位平台USPACE擁有包 括全鋒事業于總經理、基石創投(中華電 信、PCHome)等重量級的策略投資人，今年底預計還會有國際投資人加入！

TMS全鋒事業總經理于蓓蒂不但是共享車位平台USPACE第一個策略投 資人，也完成USPACE 的天使輪(Angel Round)募資，也代表雙方整合一切有關 「行」的資源，開拓交通產業服務的新版圖。

中華電信與PChome合資的創投基金「中華網家一號」基金之基石創投（Cornerstone Venture）戰略領投，行政 院國發基金跟投。過去由於技術限制，而受限於與手機的距離，導致USPACE智慧地鎖的藍芽解鎖耗時太慢，但在中華電信的協助支援下，地鎖全面換成NB-IoT技術新晶片的解決方案，中華電 信成為同時提供技術支援與資金活水的策略投資人。

共享車位平台USPACE與傳統停車場業者，究竟是合作或是競爭者關係？這完全看創業者意志與格局，宋捷仁認為，能合作為何要競爭？何必多塑造敵人。像是與USPACE展開合作的傳統停車業者，不僅導入5無的無感支付服務，許多月租的客戶多數時候車位閒置也是浪費，若與USPACE合作把車位24小時 活化分租，也能增加額外收入。

除了下載APP停車之外未來加入更多元支付與服務USPACE與國內同業有兩大差異性，就是車位數量與經營團隊。目前USPACE擁有共享車位遙遙領先同業，主要是創業團隊與創投支持，去年更合併停停圈，持續擴大市場。目前USPACE主力客群30-45歲，為了讓更多年齡層的車主也能使用共享車 位，除了原本停車服務外，未來將加入更多元的支付與應用。

共享趨勢「大者恆大」 2022挑戰3萬「共享車位」

「1個車位也不嫌少，有車位就是我 們的市場！」宋捷仁強調，2016年成立 USPACE（悠勢科技）至今，全台合作 車位總計已超過1萬格，平均每月增100300個車位，2020年底預計成為台灣最 大支停車支付工具的業者，預計國內將達1.5萬個共享車位，目前已經全台最大「共享車位」平台(包括停車位數和會員數最多)，期待2022年累積3萬個「共享車位」，因為共享經濟發展趨勢，未來

將是「大者恆大」！

目前USPACE共享車位，雙北占大宗約8成(超過千個私人車位)，桃園占10%。在中南部方面，把台北、台中、高雄等高鐵站停車場(五都停車場)全部串連起來，USPACE客戶就可直接開車進 出，自動扣款支付，無需再去收費機繳費，逐漸養成中南部客戶「共享停車」的基本盤。現在更鎖定像是嘟嘟房等連鎖停車場，以及零售賣場通路。

延伸「汽車」商機與複製台灣經驗

進軍海外市場2024年赴日上市USPACE除了原本以分計費「共享停 車」業務之外，將會延伸車主們的情境與汽車金融，導入包括拖吊、洗車、車險、車貸與酒後代駕等業者，有關「汽車」周邊商機，將有助於USPACE整體 業績的提升。立足台灣之外，把「台灣經驗」複製到海外市場，日前在日本已經設立公司與經營團隊，而日本停車市場商機 龐大，約是台灣30倍之多，停車費也相對較昂貴，所以USPACE會陸續進軍日本、韓國與東南亞國家等海外市場，預計2024年在日本IPO掛牌上市。【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第24期「超前部署」の 投資新攻略】