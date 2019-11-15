「台灣婦產科教父」陳福民退而不休 「人生七十才開始」的人生淬練

【撰文/編輯部】

行醫超過50年、接生近2.5萬多名 新生兒，婦產科手術操刀逾4萬次，最高紀錄曾在三軍總醫院曾經24小時內接生了20個嬰孩，這些「台灣之最」紀錄，大家猜到他是誰嗎？

沒有別人，那就是出生1936年，「接住生命的手」台灣婦產科的傳奇人物，外號「老爹」的台北中山醫院董事 長/婦產科主治醫師陳福民，他更有「台 灣婦產科教父」、「蔣家御用醫生」、「現代婦科推手」的美名稱號 1962年畢業於國防醫學院的陳福民，先到三軍總醫院受訓，後到美國約 翰霍普金斯大學與美國貝絲以色列醫學 中心研習訓練及當研究員，再回台擔任 三軍總醫院婦產科主任；1980年轉至中 山醫院擔任院長、後卸任院長在院內服

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務至今，期間當選過美國婦產科、外科 學院院士、中華民國醫療諮詢服務協會 理事長、台北市醫師公會常務理事兼醫政 法制委員會召集人、台北市市政顧問等， 1996年還拿下北市「十大傑出醫師獎」。

政商名流指定首選 更是蔣家欽點御醫

陳福民不僅是國內婦產科權威，檯面上不少名醫都是他的學生。長期以來，他更是許多國內政治世家、企業界、演藝圈等政商名流，點名指定生產婦產科權威的首選，甚至還有媒體報 導日前連中國大陸知名藝人黃曉明與 Angelababy夫妻檔都聞名而來，有意來 台生產。在三軍總醫院時期，陳福民就已經是 蔣家欽點的「御醫」，蔣家四、五代幾乎都是經由他接生的，像是蔣家後代蔣友柏、蔣友常兄弟、蔣友柏之女蔣得曦。

另外，政壇連家的連戰夫人連方瑀、 連勝文夫人蔡依珊，以及國內知名金控的 國泰蔡家、台新與新光的吳家後代，至於演藝圈像是知名主持人張小燕、于美人、 王月、丁乃竺，以及藝人歌手賈靜雯、侯佩岑、林鳳嬌、鳳飛飛等，這些名人與政 商名流，不是由陳福民親自接生或產檢， 就是他的婦科患者。

首批留學海外回國服務醫生 客戶忠誠度極高、口碑極佳

由於國內許多名人與政商名流都指 名陳福民親自接生，經常看到患者「一 字排開全是明星與名人」候診的盛況，忙到沒時間吃飯是正常，這也讓中山醫院長期被外界掛上「貴族醫院」的招牌。

其實，早年台灣婦產科並不發達，陳福民是首批留學海外且回國服務的醫師，加上精湛醫術、細心看診與極佳口碑，讓他的客戶忠誠度、黏著度很高。而這些金字塔頂端的政商名流都是社會「意見領袖」，從他們口中講出一句讚 美的話，可能勝過千張廣告宣傳。

首創安全性行為諮詢門診 率先引進子宮內膜治療儀器由於陳福民的父母幫他取名「福民」，就是期盼他能「福國利民」，所 以長期以來，他對醫學仍充滿著理想與抱負，除了看診、開刀之外，陳福民還 積極關懷社會，眼見政府政策慢半拍，國內少女墮胎潮不減、墮胎問題不能等，感到十分擔憂心疼。

為了提供年輕未婚女性更多且正確 安全性行為（Safe Sex）觀念，以及意外懷孕有正確且專業的諮詢機構，他曾在中山醫院首創提供完全免費「2S（Safe Sex）諮詢門診」，由陳福民親自主持諮 詢看診，不但協助更多少女建立安全性 行為觀念，以及減少未婚墮胎的憾事。 並且期望發揮社會責任與正面的力量。

行醫逾50年接生近2.5萬多名Baby，「接住生命的手」陳福民最清楚女人的「苦」、最了解孕婦的「痛」！因此，當年他率先引進且推廣最新型的子宮內膜治療儀器，讓許多女性接受子宮內檢查時，不用再冒著被硬管刺傷、甚至刺破子宮出現大出血的風險，對於提升台灣醫療品質大有幫助。

人生七十遇上詐騙集團 一生積蓄退休金化為烏有

身為「台灣婦產科現代化」推手的陳福民，原本應該準備退休養老、含飴弄孫。不過，「人生70才開始」，這一句話用在陳福民身上卻格外諷刺，因為他在70歲時卻遇上詐騙集團，不但讓他退休生活泡湯，更讓他一生積蓄近2000 萬元化為烏有。

重點是詐騙集團嫌犯成員之一，竟是陳福民救活的女病人陳麗足，陳福民表示，我就是整天忙工作，太單純了！對於選擇權、外匯等投資工具根 本不懂，當時病人陳麗足因腎病登門求醫，我救了她一命，「我是她的救命恩人！」，沒想到陳麗足卻趁複診時，遊說我投資一步步掉進陷阱之中。

因此，2004年陳福民開始投資香港亨達集團所發行的人民幣基金，直至 2007年6月28日發現所投資約新台幣2000 萬資金已被全部掏空；2008年1月9經濟 犯罪防制中心，責成調查局台北調查處 搜索、查獲證物。

「無想到救人、卻害到自己」，這也讓退休金被騙光，現年83歲的陳福民，只能「退而不休」並且持續努力工作，只能本著醫者父母心的願心，全心守護著日漸式微的婦產科！

陳福民強調，當時該詐騙集團先後 被調查局、刑事局破獲，事後陳麗足寫 了一分悔過書，並自白幕後主使者就是一名在中國大陸有政協委員身分的鄧予立，以及台灣的代理人章意清。

一生專注奉獻於婦產醫療的陳福 民，因為相信人性本善，導致2008年遭 以鄧予立、章意清、陳麗足等人為首，以政商名流為下手目標的專業詐騙集團，進行「假投資、真詐財」，以投資名義騙走上千萬元，當時曾佔據各大報新聞版面與頭條消息，但是該詐騙案件審理迄今，纏訟已逾13年之久，日前陳福民再次收到傳票出庭，他只盼公道正義能再現！

陳福民指出，此案件在13年前，經北調處與刑警局兩度大搜查及審問，當時也曾佔據各大報新聞版面與頭條消 息，當年指名的三位被告人鄧予立、章

意清、陳麗足，在經過漫長的偵查不公開後，最後鄧予立獲不起訴處分、章意清被混入許多無照理專案件中辦理，只剩下陳麗足獨自面對。

遭「不干預司法」碰壁 最後盼公道申張正義然而，陳福民自己也曾花了4年時 間極盡所能走遍4院(考試院除外)與總統府，更遠赴香港、大陸、澳洲進行調查，努力尋求各式救濟管道，但是最終總遭「不干預司法」而碰壁。

儘管當年受害者，可能許多人幾 年內已退出司法控訴，甚至很多人害怕 想起來「痛苦」回憶，甚至早已精神崩潰，但陳福民仍深信，「冥冥之中自有公道」，此次出庭只盼能最後一次伸張正義，並且也希望以自身經歷為借鏡，民眾投資理財務必小心謹慎為宜，不懂金融商品不碰！

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