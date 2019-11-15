搶搭科技趨勢 世界同步接軌 美國那斯達克100期貨、富櫃200期貨

【撰文/富邦期貨總經理張雅斐】

2019 以來全球股市波動劇烈，影響(今年)股市漲跌主要依靠3大因素:

1).中美貿易戰

2).全球央行重啟降息帶來資金行情

3).5G時代來臨帶來之新商機應用

在中美貿易戰上，中美雙方於今年年初持續進行談判，消息轉向樂觀，不過 2019 年中，美國總統突然宣佈針對 中國 2000億美元商品加徵商品關稅，導致中美貿易衝突升溫，股市因而走跌；不過至10月時，中美貿易談判再度出現重大轉折，中美雙方皆表示有望達成部份之貿易協議，暫緩上調2500億美元商品關稅，且中國承諾購買美國農產品，在部份協議有望達成下，為貿易談判帶來樂觀之消息，推升市場樂觀情緒上揚，股市因此隨市場轉向樂觀而逆轉跌勢，轉為上漲。

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另外，年雖受到中美貿易衝突不確定衝擊，及全球經濟持續疲弱影響，導致全球經濟皆蒙上一層陰影，在經濟持續走緩影響下，全球央行紛紛推出降息政策，美國聯準會於7、9月各降息一 次，歐洲央行除降息之外，宣佈推出QE 政策，新興市場央行也在歐、美央行降息之後，紛紛調降利率，在央行釋出資金行情之挹注下，帶動今年以來全球股市維持在相對高檔，並呈現上漲趨勢。

此外，除貿易衝突及央行寬鬆政策 之外，歐、美、中國皆表示5G將會是未 來之發展重心，並於今年度開始佈建5G 之基地台，及推出5G相關之手機應用，帶動市場對於5G相關零組件供應商之獲 利展望轉向樂觀；整體而言，在貿易談 判利多、央行降息帶來之資金行情及5G 產業展望樂觀影響下，推升美國那斯達克100指數、富櫃200指數於今年度分別上漲23.92%、16.16%。

美國那斯達克100期貨、 富櫃200期貨走勢展望

隨著貿易衝突緩解及全球央行紛紛推出寬鬆政策影響下，推升美國那斯達 克100指數、富櫃200指數今年度皆出現 一波漲勢，不過目前全球經濟成長已逐步發展至令市場擔憂的地步，未來在股 市行情上，仍宜關注3大重點：

1).國經濟成長是否出現嚴重之趨緩現象？

2).中美貿易談判之其餘協議是否再度推 動美中關係惡化？

3).央行寬鬆力道是否受限？

首先，美國公佈之ISM製造業指數由49.1下滑至47.8，創下近10年以來新低水位，其中，在分項指數方面，新出口訂單指數僅有41，是2009年3月以來最低，雇傭指數跌至近3年以來最低，其他如：新訂單、存貨、原料價格、未完成訂單、進口與出口等指數也都出現萎縮，顯示目前美國經濟趨緩問題仍在持續。

另外，在中美貿易談判問題上，雙方僅對擴大進口項目進行討論並達成協議，並暫緩後續關稅之課徵，不過目前中美雙方仍未針對智慧財產權問題、製造2025補貼項目進行討論，顯示在中美 雙方難以達成之領域上，談判仍有破局 之風險，美國對中國3000億美元商品關 稅仍有望課徵，在商品仍有望課徵影響下，股市回檔風險仍然偏高。

最後，目前全球負利率債券佔總 債券發行之25%，顯示目前在全球央行 紛紛轉向寬鬆之下，使得負利率債券暴增，不過在負利率政策及債券不斷出籠之下，全球央行後續寬鬆政策之有效性恐將出現疑慮，將可能導致央行後續寬鬆力道受到限縮，在寬鬆力道受限下，則需多加留意股市回檔之風險，建議在股市回檔風險機率仍然偏高下，投資人仍可多利用台灣期交所之美國那斯達克 100期貨、富櫃200期貨進行避險。

美國那斯達克100期貨、富櫃200期貨簡介台灣期交所上市之最新指數期貨商品為美國那斯達克100期貨、富櫃200期貨，首先，那斯達克100指數期貨自1985年起由那斯達克交易所編製，成分股為100家於Nasdaq上市金融類股以外市值最大的公司(包括蘋果、臉書、亞馬遜、Alphabet、微軟、英特爾等大型科技類 股)，指數內含之科技行業市值比重達55%，可協助投資者有效掌握科技業之發展趨勢。

此外，台灣期交所上市之那斯達克100期貨為台幣計價，指數跳動一點為50台幣，方便台灣投資人參與美股科技類股行情，並免於外匯損失之風險；第 二、富櫃200指數是證券櫃檯買賣中心於 2019年發佈，可作為中小型股票漲跌趨 勢新指標。

其中，富櫃200指數成分股為流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票，波動率較上市加權指數高，且成分股集中於電子及生技類股，方便投資人參與小型電子類股及生技類股之行情走勢。

另外，在商品規格上，富櫃200指數 期貨一點為50台幣，交易時段與台指期 貨相同，方便投資人於台股交易時段，參與小型股之行情走向。

整體而言，在聯準會降息預期持續 升溫、中美貿易談判若有望重啟及OPEC 成員國若將超額減產政策延續至年底，原油價格將有望止穩，投資人可於原油價格止穩時留意輕原油期貨、布蘭特原油期貨及台灣期交所之布蘭特原油期貨的反彈契機。

台灣期交所美國那斯達克100期貨、富櫃200期貨的交易策略除了解期貨合約外，投資人執行交易時，採用之交易策略將會是投資人主要獲利的依據，而一般指數期貨交易策略又分為以下兩種：

1) 方向性交易策略，

2) 價差交易策略。

方向性交易策略指針對個別商品之漲跌狀況進行交易，一般常見的方向性交易又分為事件交易及波段交易；首先在事件交易部分，事件交易指針對事件對於商品之影響進行預先判讀，藉此掌握，事件發佈時，指數期貨商品波動，舉例來說，今年以來中美貿易談判持續進行，雙方官員在貿易談判之前皆會釋出相對樂觀之展望，投資人可依消息預先判讀貿易談判之後可能之發展情境，藉由發展情境進行分析，建立方向性交易部位，在貿易談判結束後，即可透過事先佈建之部位，獲取事件發佈時之期貨波動。

另外，在方向性交易策略上，投資人在操作時，可透過指數期貨之趨勢進行部位之建立，舉例來說，今年以來， 美國那斯達克100指數及富櫃200指數， 具備明顯趨勢，在趨勢較明顯時，投資人即可透過指數期貨之趨勢進行部位之佈建，獲取指數波段走勢之收益。

除方向性交易策略之外，投資人也可透過價差交易策略建構投資部位，首先，台灣期交所上市3種不同的美股指 數期貨，投資人可以透過不同產業類股之強弱勢，進行指數期貨之價差交易策 略的建構，例如：美國那斯達克100期 貨為科技類股構成之指數，道瓊工業指數為工業類股構成之指數，在美國經濟成長回升時，科技類股往往會是主要領漲美股之產業，故往往在美股上漲時，美國那斯達克100指數漲幅將會較道瓊工業指數高，在美股上漲時，投資人可透過買入美國那斯達克100指數期貨，賣出道瓊工業指數期貨，進行價差交易策略之建構，藉此獲取產業強弱勢差異之利潤。

在台灣期交所上市之台股指數期貨部分，富櫃200指數為台灣之中小型類股所構成之指數，台指期貨主要由大型股構成之指數，投資人若看好中小型之類股走勢，則可透過買入富櫃200指數期貨，賣出台指期貨進行價差交易，而以歷史數據觀察中小型類股與台指走勢分析，往往中小型類股會於台股出現跌深反彈時，呈現相對強勢，故投資人可多加觀察台股行情變化，利用台股跌深反彈之時機，進行價差交易之建構，藉此獲取利潤。

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