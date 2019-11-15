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蔡鎮村：預估2020年Q1挑戰歷史新高 看好5G概念與資產營建族群

2019-11-15 15:37贏家時代

【撰文/編輯部】

英國脫歐、美中貿易戰、香港反送中等國際大事，都可用「最壞的時間已經過去」一句話來形容，美中貿易戰 打打停停，不可能完全解決，或許大陸買了美國農產品，美國也暫緩不增加對大陸課稅，但是最重要的智財權與華為問題，依然無解。

中國大陸經濟確實有放緩，但不至 於衰退太嚴重，仍可靠中國自家品牌(ex.華為、小米)撐住內需市場，加上中國官方也會想辦法讓經濟數字太難看，倒是美國出現實質衰退，反而比較悲觀，2019已經先祭出3次預防性的降息。

台股「萬一」之上 內資丟、外資撿

目前台股站上「萬一」，外資不斷買超大型龍頭股，尤其是大買台積電 (2330)，但是本土資金與散戶卻不斷拋售賣出，形成「外資買、內資賣」。而外資持續買超，短期台股跌破「萬一」機率低，這次台股資金行情預估會挑戰歷史新高12682點，預估落在2020年Q1，台積電可望上看350元的歷史天價。簡單地說，就是1-3月屬於i台股「作夢行情」期間，需要直到4月財報陸續出爐，「醜媳婦總要見公婆」，台股才有機會跌破「萬一」？或是指數是否翻轉的問題？

2020電子與資產當領頭羊 挑戰30年前台股歷史新高

30年前，台股是以國泰人壽、農林、台火等資產與金融族群，「有土斯 有財」扮演領頭羊角色，民國79年創下12682點台股歷史新高；30年後，民國109年「物換星移」變成電子與資產族群成主流輪漲，台積電(2330)與南港(2101) 股價不斷創高，有機會帶領台股挑戰歷史新高。電子仍然看好5G概念股，包括記憶 體、PA功率放大器、銅箔基板、基地台等族群。不過像是Ai、AR、VR等族群仍在「燒錢」階段，市場為何會「叫好 不叫座」？主要是不夠普及，不像手機幾乎人手一機，Ai、AR、VR等族群不 是屬於日常生活的必須消費或使用。

資產族群以交通便利 + 園區或工業區附近為首選

雖然資金陸續回台，但是這次市場主流的資產族群，但是並非所有的資產股都會漲。而投資人挑選有3條件，包括交通便利、廠辦與住家皆宜、園區或工 業區附近為主。其實，台灣北中南各地都有不錯 資產題材，舉例來說，像是台北南港為三鐵共構(鐵路、高鐵與捷運)+軟體園區；台中烏日有高鐵+中科園區；台南新市則有高鐵 +南科園區等。

過去「年底作帳」行情以大型龍 頭傳產股為主，在最後1個月表現最為明顯，但以過去經驗來看，「大盤若先漲，年底就跌；大盤若先跌，年底就漲」，像是2008年雷曼兄弟事件引發全球金融海嘯，台股從 9000多點跌至3955點，因為之前已先大跌數千點，年底反而大漲千點。

這一波台股的「資金行情」，國內景氣似乎並沒有完全跟上，可從景氣對策燈號等指標可看出，股市與景氣兩者脫勾，如何判斷台股資金出現退潮有二：

一. 當台幣出現大貶，資金大幅流出 (台幣升值太高，造成外銷衰退)。

二. 外資開始連續大賣，甚至出現百億賣超。

操作指數或熱門股(有價有量)的短中線操作，只要拉回不破1周來新低，或是不破5日低點，建議投資人就可布局。

【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第23期『芒果乾正傳』】

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