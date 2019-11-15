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陳飛龍：掌握 2行情＋5產業最看好資產營建族群

2019-11-15 15:37贏家時代

【撰文/編輯部】

目前國內外利多與利空消息，就是與上半年雷同打打又停停，像是美中貿易戰已經有初步共識與進展，只是時間真得拉太長，台股這段時間已經多次出現「利空不跌」的現象！

資金回流台股強滾滾 「選舉行情」+「紅包行情」

其實，台股現在最大的利多，就是資金明顯回流台灣，將會帶動相關資產、營建族群，以及這次「選舉行情」與「年底紅包行情」綁在一起，會有不 少股票輪漲，加上台積電(2330)撐住指 數，讓台股站穩在萬一(11000點)以上，所以台股指屬若把台積電的權值扣除掉，其實許多股票的本益比仍偏低。

投資人需要避開包括散熱、工業電腦、遊戲、博弈等族群，像是智邦 (2345)、智易(3596)、勤誠(8210)、鈊象 (3293)等股票，都是股價漲多、基期過高，以及今年2019已經漲到明年2020的價值，短期需先修正。

其中，像是智邦(2345)2019每個月 營收成長，主要害怕美中貿易戰因而提前拉貨，等到美中貿易放緩，2020沒有急需拉貨需求，加上股價漲多、基期過高，拉回修正機率大。2019 Q4-2020 Q1台股看好資產營建、汽車零組件、5G概念(IC設計、PCB)、主機板/伺服器、通路概念股等5大族群產業與2大行情。

資產族群看「大南港計畫」營建看廠辦、銷售與新建案

未來3年，國內資產、營建族群會不錯，剛性需求會出來。2015-2025年以2房最多，2025年之後3-4房變主流。目前預售情況與當地熱銷以北部900-1200萬、中部600-800萬、南部500-700萬，為市場主流買盤。可留意台南的華友聯(1436)、上曜(1316)；高雄的欣巴巴 (9906)；台中的興富發(2542)以及台中、台南、高雄皆有建案的潤隆(1808)。

早年汽車零組件本益比約在15-18 倍，過去1-2年以來，汽車大環境不佳，零組件本益比下修約在10-12倍，預期在營收陸續開出之後，本益比應會恢復至 15倍的水準。

5G概念與主機板 仍是電子族群主流

5G概念股重心放在IC設計與PCB兩 大族群，而IC設計像是聯發科(2454)、 昇陽半(8028)、矽創(8016)、矽格(6257) 等；PCB像是華通(2313)、耀華(2387)、金居(8358) 等。

至於主機板/伺服器方面，則是最看 好華擎(3515)。國內主機板大廠華擎成功切入(雲端)伺服器市場，步入收割期，旗 下永擎電子( 2013年成立持股約6成)，伺 服器業績下半年大爆發，較上半年大增 兩倍，而訂單動能將延續到明年，2020 年業績成長還有3-5成的空間，獲利可 開始挹注母公司。未來可採取「華擎設計、和碩代工」合作模式，進軍美國電商市場。

兩檔通路概念股 隨展店規模而成長

通路概念股看好柏文(8462)、瓦城 (2729)兩檔。其中柏文(8462)的「健身工 廠」原本在2019今年要貢獻6家店，但是現在只有貢獻上半年的嘉義、桃園、台中與屏東潮州等4家店，真正人潮多、需求大的「雙北」：台北健康、新北永和兩家店，直到年底才會開幕，加上2020明年還會開7-8家，合計有10家店貢獻。

雖然現在營收基期偏高，但是獲 利能力也會持續增加，加上5-7處開幕5 年據點設備器材折舊攤提，營收規模成長之下，獲利反而會隨著成本降低而起飛。台股雙引擎發燒 紅包＋作帳行情

這次台股(2019Q4-2020Q1)絕對有 「紅包行情」與「作帳行情」。「紅包行情」先看華擎(3515)、凡甲(3526)、時碩(4566)等3檔；至於作帳行情，分為集團與法人作帳，集團交叉作帳可以觀察盤面上很久沒有動的遠東、台塑、長榮等集團；法人作帳可留意外資在Q4大買或陸續買進都沒賣，直到隔年上半年，都有一波行情，像是2018Q4外資狂買欣興(3037)，結果隔年奔出大漲1倍；投信 的法人作帳以中小型股最有看頭，可留 意昇陽半(8028)。

對市場而言，「萬一」只是心理關卡，其實還是要看個股表現，「萬一」跌破，就是台積電跌，可加碼標的低基期與未來營收月增成長個股；反之，台股「萬一」不墜，投資人也應逐步減碼現在已漲到2020明年價值，或是本益比過高的個股，短期應先修正觀望。

【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第23期『芒果乾正傳』】

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一群資深媒體人將過去累積無數豐富經驗，以充滿知識、勵志、專業與實務的觀點，打造國內第一本以主題式的工具專刊雜誌《贏家時代》，內容涵蓋股票、基金、期貨、房地產、職場、銀行、創業、退休規畫等，甚至是名人理財等領域。

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