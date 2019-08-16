雷小玲教妳懷孕前後飲食、運動與遠離毒物

【撰文/雷小玲】

認真的女人最美麗，有「孕味」女人更美麗，美麗有「孕味」的女人應該好好善待自己。懷孕期間，懂得攝取充足食物、營養與運動，避開「地雷」食物，遠離有毒物質與塑化劑？ 已成為想要「為人父母」最重要的課題， 資深營養師雷小玲解答妳有孕「吃」的議題。

一.孕婦期間的飲食原則為何? 懷孕期的營養，大致可分三期:1.懷孕前期（1至 3個月） 熱量無需增加，但可增加葉酸的攝 取，以避免胎兒神經管發育缺陷，並且 可以避免孕婦發生自發性流產的風險。

熱量無需增加，但可增加葉酸的攝取，以避免胎兒神經管發育缺陷，並且可以避免孕婦發生自發性流產的風險。 2.懷孕中期（4至6個月）除每天可增加300大卡的熱量，其中蛋白質每天增加10公克。而10公克蛋 白質大約是一兩半的肉類、400毫升的牛 奶，或是一盒嫩豆腐…等。此期胎兒成 長快速，也是胎兒腦部及視力發展的重 要時期，因此要注意鈣質、維生素D及 DHA等營養的攝取必須足夠。3.懷孕後期（7個月至生產）與懷孕中期一樣，每天可增加300大卡的熱量，蛋白質每天增加10公 克。因為從懷孕 中期開始，孕婦 的血液需求量會 急速增加，所以需要提高鐵質攝取量，而鐵質主要食物來源有動物性與植物性兩大類。

二.孕婦該用化妝品、香水、 保養品與清潔用品?

包括化妝品、香水、含香精保養與 清潔用品等的成分中，難免會有化學物 質，而這些化學物質都可能會經由皮膚 吸收，傷害到孕婦或胎兒。

除了香料、香精成分，液狀或膏狀、霜狀的化粧品中，可能會添加溶劑，這些溶劑可能會是水、油或是乙醇、酮 類、醚類、酯類或芳香族溶劑（例如： 甲苯）等；而香水中經常有含酒精的溶 劑，指甲油則可能有酮類、醚類、酯類 或芳香溶劑。

粉餅、腮紅等粉狀化妝品可能含礦物性的無機粉質，例如滑石粉、鈦白粉等；也可能含合成的有機粉質，例如聚 乙烯粉、聚苯乙烯粉等。另外，這些產 品內也經常含有界面活性劑、定香劑或 是果酸、杏仁酸、水楊酸等酸類成分。

因此建議在懷孕期間，最好不用香水、彩妝類化粧品，但若因工作上班或聚會需要，則以少量或淡雅為宜，尤其 是懷孕初期，要減少化妝頻率。

若需要使用這些產品，則在產品 選用上，要選擇有產品許可字號的化粧 用品或清潔保養品；香水可向空中噴灑 後，再走進噴灑處下方，讓香水分子自然掉落身上，減少直接噴灑在身上。