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蔡鎮村：5G、半導體與DRAM族群

2019-08-16 16:49贏家時代

【撰文/編輯部】

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日韓對抗台廠「短多長空」

除非合約價真正出現反轉

日韓貿易戰對於DRAM、FLASH與 面板等台廠是「短多長空」，因為現在是現貨價漲，但是合約價未漲，除非合 約報價真正反轉。為何合約價沒有漲？原因可能有三：１.未來可能會有新產能 開出來；２.奈米變小、容量變大；３.庫 存備料仍充足。

雖然日韓對峙，美國也居中協調當起和事佬，但是如果兩國貿易戰遙遙無 期，南韓極可能「原料找中國救援、設 廠自己找地方」。

簡單地說，就是看中國大陸是否供 應南韓足夠的關鍵原料與電子材料？並且最壞的打算，就是自己找地方設廠， 以確保南韓三星、樂金、SK海力士等電 子大廠的全球市占率與競爭力。

觀察外資進出與投信認養 可判斷法人多空心態

下半年，應持續關注5Ｇ網通、半導 體與DRAM族群，可多觀察外資的進出持股與投信認養的情況。像是今年5月6 日至6月24日除息前，外資大賣台積電36 萬張，近期外資又上調台積電的目標價 至300元，甚至是325元，究竟外資法人是「口是心非」?或是「言行一致」?進入下半年，可觀察外資有沒有回補大賣台積電36萬張，大致上就可判斷外資偏多或偏空的心態。

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