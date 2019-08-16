原油趨勢展望與相關商品

分享 facebook 【撰文/ 富邦期貨總經理張雅斐】

回顧今年上半年原油走勢，整體而言為先上後下，今年第1季在聯準會對 於貨幣政策轉為寬鬆、貿易衝突減緩及 OPEC原油供給大幅減少影響下，帶動今 年1至4月輕原油及布蘭特原油分別上漲45%及39.6%。 不過，5月初美國總統川普於推特 上發文表示，將調升對中國2000億美元 商品關稅至25%之後，引發市場對於中 美貿易談判破局之擔憂，加上美國宣佈 暫緩制裁伊朗及OPEC將增加供給填補 伊朗原油供給之空缺，導致全球原油供 給過剩問題再度升溫，利空消息頻出， 輕原油及布蘭特原油由4月底的高點跌至 6月初的低點，波段跌幅分別達3.5%及 20.4%。

輕原油及布蘭特原油期貨 下半年走勢展望

在輕原油及布蘭特原油的行情展望 上，未來原油走勢主要受三大因素影響:(1)聯準會降息預期升溫.(2)中美貿易談判 能否重啟.(3)OPEC成員國能否維持減產 協議至年底。

首先，受到中美貿易衝突升溫及 美國經濟成長轉趨疲弱，市場預期聯準 會今年將降息3次，最快將於7月份的會 議上實行降息政策，在降息預期升溫之 下，降息所帶來之資金潮，將推動輕原 油及布蘭特原油期貨出現止跌反彈之契 機；再者，中美貿易談判能否延續為6月 底川習會之關注重點，雖目前市場預期貿易協議達成機率不高，不過若中美雙 方能再次重啟貿易談判，將有利於市場 對原油的正面看法；最後，OPEC成員國最快將於7月份召開OPEC會議，此次OPEC會議上，關注在美國暫緩制裁伊朗 之影響下，OPEC是否將維持與上半年一 樣的減產步調，並延續至年底，若能維 持現行的超額減產政策至年底，將有望 緩解原油供給過剩之問題。

整體而言，在聯準會降息預期持續升溫、中美貿易談判若有望重啟及OPEC成員國若將超額減產政策延續至年底，原油價格將有望止穩，投資人可於原油 價格止穩時留意輕原油期貨、布蘭特原 油期貨及台灣期交所之布蘭特原油期貨 的反彈契機。

輕原油、布蘭特原油、台灣期交所布蘭特原油簡介，目前國際原油商品主要為布蘭特，原油與輕原油，而投資人可以關注國內、外共三種原油期貨商品。首先，全球原油貿易量最大的原油商品為布蘭特 原油，布蘭特原油為歐洲地區提煉之原油，影響著歐洲。第二及非洲地區的原油供 需。此外，布蘭特原油也佔據全球2/3 的原油貿易量，為全球原油價格指標商品，目前交易於洲際交易所(ICE)中，合約規格為一口1000桶的原油合約。

全球金融市場交易量最大的原油期貨為西德州原油，又俗稱輕原油，主要供給來自加拿大、墨西哥灣進 口至美國中西部與海灣區沿岸提煉的原油，輕原油的品質非常高，可精煉出較 高比例汽油的輕甜原油，即含硫量低、適合提煉日常生活用途之汽油和熱燃油 的原油品種，其價格走勢主要反映美國 當地的原油供需狀況，目前期貨於芝加 哥商業交易所(CME)交易所中，合約規 格為一口1000桶的原油合約。

第三，台灣期交所於2018年7月推出台幣計價之布蘭特原油期貨合約，除原油商品及期貨合約介紹外，原油期貨投資上仍需多了解影響原油 價格漲跌之因素，以目前全球原油供應來看，OPEC國家佔全球原油供給量為4.6%，美國佔全球原油供給量為 26.7%，俄羅斯佔全球原油供給量為12.2%，三者合計總供給量佔全球原油 供給超過70%，上述供給數據顯示，OPEC、美國及俄羅斯的原油供給將能夠 顯著影響全球原油價格走勢。

以OPEC國家來看，OPEC組織每月都會公佈OPEC月報，月報中詳細記錄，每月OPEC各國家的原油產量；而自017年初以來，OPEC持續維持減產協議，為 推升原油供需平衡重要之影響因素，因此投資人可從OPEC月報中計算OPEC國 家目前的減產執行率數據，並依此判斷OPEC國家目前是處於超額減產，還是未達減產協議中所承諾之減產量，依據過去OPEC減產執行率數據與原油走勢圖的走勢觀察，OPEC國家的減產執行率若處 於超額減產區間，往往也將推升原油價 格出現上漲。

此外，美國為全球第二大原油供給 國家，故美國原油供需及庫存數據，將會明顯影響原油價格走勢，而每週美國能源署(EIA)將會公佈前1週之原油庫存 數據及煉油廠產能利用率。在美國原油需求旺季時，美國煉油廠之產能利用率 將出現上揚，顯示美國內部之煉油廠因 汽油需求提高，加大汽油之生產量，在 美國煉油廠加大生產時，煉油廠對於原油需求將出現提高，原油庫存數據於此 同時將出現下滑，過去在原油庫存出現下滑時，往往也顯示著原油市場需求是大於供給的，故在庫存數據下滑同時，原油走勢也將同步出現上漲。

除美國及OPEC國家的供給因素之外，全球地緣衝突事件，也是影響原油 漲跌之重要因素之一。2011年初利比亞 發生內戰，導致利比亞的原油供給受到內戰影響中斷，推升原油價格於當年2月至4月，2個月期間大漲3.3%，2011年底埃及與敘利亞兩國情勢緊張，兩國衝突出現升溫，導致市場擔憂原油供給中斷，推升原油價格於5個月內大漲46.2%，由以上兩個中東地緣衝突事件觀察，地緣衝突對於原油直接的衝擊為原油供給中斷，而在市場心理與原油供給中斷擔憂情緒升高下，導致地緣衝突升溫與原油價格同步走高現象發生。