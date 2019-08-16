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危城之夏，香港新史：因恐懼而不再純真的港人

貿易戰下的3大驚奇！！

2019-08-16 16:49贏家時代

【撰文/ 陳駿宏】

貿易戰下的3大驚奇！！ 2019果真難逃「逢9必亂」夢魘，而這次是亂在香港「反送中」！ 然而，台灣卻可望在全球詭譎多變與對峙環境下，亂世出英雄！ 重返亞洲四小龍之首、台股創新高、2020選 舉，貿易戰下3大驚奇！！

上半場，國際壟罩在美中貿易戰、科技戰與軍事戰；川普以國安與5G為由封殺華為；香 港「反送中」百萬民眾走上街頭與暴力衝突 事件不斷，造成股市忽多忽空、暴漲暴跌，讓許多投資人在上半場吃盡了苦頭！

下半場，日本政府突然管制南韓半導體和面 板上游關鍵電子材料，日韓世仇雪上加霜， 兩國也掀起了貿易戰；川普為了連任，美中貿易戰持續，但Fed陸續出手降息，為了防範未來的「經濟下行風險」。

依照過去選舉經驗，大選競爭愈激烈，藍綠 推出「政策牛肉」會愈多，執政黨做多心態 愈濃，台股上漲機會就愈大。現今距離2020年1月11日總統大選不到半年時間，不論未 來是藍綠對決、藍綠白三角督，競爭激烈、 空前絕後，「選舉行情」早已開跑，誰是 2020大選前最飆的「政策牛肉」概念股？

預期在美國總統大選前(2020/11/3)，道瓊指 數不排除上攻3萬點大關，台股可望先叩關 近期高點11,270(2018 /1/ 31)，接著有機會 挑戰30年前(1990/2) 12682歷史新高！

日前主計處大幅上修台灣第2季GDP(經濟成 長率)至2.41%，較預測值增加0.63%，相對 於香港0.6%、新加坡0.1%、南韓2.1%，台灣重返亞洲四小龍之冠，主因是美中貿易戰開打，台商回流及轉單效應，預估全年GDP至2.34%，政府「保2」有信心。

2019下半場，抓住Fed降息、美股續強、台商回流、政策牛肉與選舉行情等5大多頭火種，不論經濟成長、股市與選舉，從原本一場「大悶鍋」的上半場，漸入佳境變成下半場精采的逆轉Show！

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【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第22期『下半場 逆轉』】

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