皮膚科「重症救星」 楊志勛進駐大稻埕商圈

【撰文/編輯部】

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靜脈曲張的10個關鍵數字、7大高危險群、3種安全手術

近幾年，如果你有到迪化街採買逛 逛，或是前往寧夏夜市享用美食 小吃，可能已經發現年輕人與觀光客喜 愛的藥妝店 (ex. 康是美、屈臣氏等 )，如 雨後春筍的出現；最近更有一些牙科、 皮膚科( 醫美)、家醫科等醫療診所，已 經紛紛進駐傳統台北大稻埕商圈。

名醫就在大稻埕 看診不用舟車勞頓

其中，去年3月才剛開業，位於大稻 埕建成圓環旁的志勛皮膚科診所，院長楊 志勛是國內鼎鼎大名靜脈曲張與指甲的權 威專家，有皮膚「重症救星」美名。

其實，許多人小時候生病都會到延 平北路、重慶北路、保安街、甘州街等 大稻埕商圈求醫打針吃藥，早年或日據 時代這裡聚集了很多醫院、診所，像是 知名的大安醫院、仁安醫院、順天外科 醫院、徐外科、林昭安小兒科等，最讓 人津津樂道醫生就是蔣渭水，至今都已 成為歷史、過往雲煙，現在只看到一些 傳統的診所與中藥行！

然而，近來新觀念、新技術的專業醫 療診所紛紛進駐大稻埕，不但紓解商圈人 口老化與醫療資源不足的問題，並且可避 免到大醫院舟車勞頓，尤其對於老年人或 不易久站者絕對是一大利多，像是過去民 眾想找楊志勛看病求診或手術開刀， 必 須自己前往林口長庚醫院 ，但是現在不 用，因為「名醫就在大稻埕、名醫近在咫 尺、就在社區」。

皮膚科「顯學」靜脈曲張 長期被國人與醫界忽略

近幾年，國內微整形風氣蔚為流 行，加上坊間充斥著美白、美容、塑 身、減肥等診所，不但讓許多「愛美」 女性趨之若鶩，更使得皮膚科成為醫界 的新「藍海」，取代傳統專科(小兒科、 婦產科、內外科等)，皮膚科醫師幾乎與 醫學美容劃上等號，但是真正皮膚科的 「顯學」－靜脈曲張， 卻長期被國人與 醫界忽略 。

靜脈曲張(Varicose Vein)是當腿部的 靜脈產生擴張、突出、扭曲的現象，為 影響國人健康的重要疾病之一，靜脈曲張病程的發展是長期且緩慢的，楊志勛 表示；早期並不會有明顯的徵兆，很多 患病多年後才有症狀出現，或是小腿部 分浮現扭曲腫脹的腳筋才發現，建議可 利用儀器提早診斷並盡早治療。

包括工作需要久站的空姐、櫃姐、老師，以及姿勢不良的OL上班族 與年齡高長者等，都可能會罹患靜脈曲 張，受到影響族群範圍頗大。 分享 facebook

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