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2019 這一站是幸福！還是災難？

2019-02-15 09:21贏家時代

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【撰文/ 陳駿宏】

翻開過去「逢九」的年份，讓人看了驚心膽跳、歷歷在目，像是中國大陸有大規模的學運、暴動、戰爭、衝突；台灣有水災、地震等天災地變來襲；全球市場則出現金融風暴…等，都造成國際局勢動盪與區域性的不安。

1919 五四運動

1949 中華人民國成立、國民黨撤退大陸

1959 西藏爆動、達賴喇嘛流亡印度、台灣八七水災

1969 中蘇珍寶島邊境衝突

1979 中越戰爭、中美建交、 台美斷交

1989 六四天安門、西藏拉薩戒嚴

1999 大陸全面鎮壓法輪功、台灣九二一大地震

2009 新疆烏魯木齊事件、台灣八八水災、金融風暴

2019 中美貿易戰延長加賽？

非洲豬瘟疫情？

英國脫歐意見分歧！

不論你是否相信「逢九必亂」的過去，至少現在2019年睜開眼睛看到的世界，處處危機重重與充滿亂象。像是中美貿易戰、英國脫歐意見分歧、Fed升息時程、中國經濟放緩、強國軍事競賽與非洲豬瘟疫情傳染……等，這些潛在「地雷」其實都是2018尚未解除，持續延長加賽至2019。

至於大幅開放陸資來台買房置產，究竟是國內房市回春「解藥」？或是飲鴆止渴「毒藥」？贊成與反對雙方爭鋒相對！

「前車之鑑、近在眼前；他山之石、可以攻錯！」

京都，整條街都被中國人買走北海道，快變成中國第32省「北海道」省

越南，平均房價暴漲已超過40%香港，出現8.2坪2300萬蝸宅

英國，中國人佔海外買家一半

加拿大，超過70%買家是中資

澳洲，房貸緊縮＋課稅力阻炒房。

紐西蘭，國會立法 禁止外國人置產

「中國人買遍世界」，近幾年已造成許多城市高房價與暴漲暴跌的問題，像是澳洲、紐西蘭、加拿大等國，已透過立法或制定法規，禁止或限制中資炒房行為，政府開放前需「三思而後行」！

【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第21期『打破「逢9必亂」魔咒』】

贏家時代

一群資深媒體人將過去累積無數豐富經驗，以充滿知識、勵志、專業與實務的觀點，打造國內第一本以主題式的工具專刊雜誌《贏家時代》，內容涵蓋股票、基金、期貨、房地產、職場、銀行、創業、退休規畫等，甚至是名人理財等領域。
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