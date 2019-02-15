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黎方國：2019「豬事大吉」樂觀看待

2019-02-15 09:21贏家時代

【撰文/編輯部】

中美貿易戰暫時休兵，之前壓抑景氣的負面因素消失，兩方還是會持續拖延，不會馬上解決，但在努力協調下，「最壞狀況」已經過了。預期美國Fed 聯準會升息速度及幅度將逐漸緩和，使原本強勢美元將走軟，資金重回新興市場，解除原本令人擔心的新興市場貨幣危機。

此外，中國大陸將迎來建政70周年股市「逢十」必漲的慣性，以及台股總統大選前政策作多的選前行情，因此無論是全球、中國或是台灣股市，都有不錯的投資契機。

而FED升息進入尾聲，2019年預計可能會生2次、2020年在最後1次，2020年就會結束升息。原本強勢的美元將走軟，雖然新興市場面臨金融危機，當美元走弱、資金回流，投資意願就會增加，股市動能恢復，台股也能因此受惠。

有別於國內其他研究機構普遍對2019 年股市保守悲觀的看法，統一投顧董事長黎方國獨排眾議，認為2019年是蓄勢待發、相對樂觀的「豬事大吉」年。

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預計指數將落在 9500-11500 點區間，Q1上看10500 點，Q2-Q3 小幅回檔整理，Q4 隨著總統大選行情啟動，挑戰全年最高點 11500 點。他強調，2019年將是12 年來難得遇到的一次多頭年，建議投資人操作應積極，可適度拉高持股比重。

2019年GDP 台灣經濟成長率與去年約略相當，從 2.65% 微幅下滑至 2.45%，但因許多影響今年股市的負面因素都得到解決，3大底部訊號已經出現，因此對於2019年股市抱持相對樂觀看法。歸納台股6大選股方向，不論電子或傳產族群，2019年都有機會受惠。此外，沉寂多年的觀光、飯店、資產、營建等族群，2019年應會有不錯的表現。

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