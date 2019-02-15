大稻埕的 二二八事件發跡地:天馬茶房

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地址: 北市大同區南京西路189號(法主公廟對面)

創建時間: 1943年

創建人: 詹天馬(本名詹逢時)

拆除時間: 2005年底拆除且改建，在現址3樓重新開設天馬茶房

歷史性:「二二八事件」引爆點，1947年(民國36年) 發生在「天馬茶房」門前。

日治時期著名電影「辯士」詹天馬(本名詹逢時)，台語第一首流行歌曲──桃花泣血記的歌詞，就是出於他之手，為天馬茶房的創建者，1943年於臺北市大稻埕太平町所創立經營的一家咖啡屋(法主公廟對面)。

當時，臺灣本土文人學士經常在天馬茶房群聚；二戰結束後，天馬茶房仍是臺北地區知識份子的重要活動場所，更是大稻埕知名的交誼地點。

原建物於2005年底遭拆除，並改建為大樓，後當地耆老與文史工作者於現址3樓重新開設天馬茶房，並於其內陳設史料及照片。

台灣歷史上難以抹滅的傷痛「二二八事件」，引爆點就是發生在1947年（民國36年）2月27日的「天馬茶房」門前。

當時國民政府查緝員查獲一名販賣走私菸品婦人林江邁，並以槍托敲擊，導致頭部出血暈厥倒地，因而引發旁觀群眾的憤慨，後來更成為遍及全台「二二八事件」的導火線。

而林女被毆打處即在現址南京西路189號改建前廊柱，一場查輯私煙的糾紛事件，最後卻造成本省與外省人的對立，「天馬茶房」已成為台灣近代史上影響深遠的歷史地點。

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