大稻埕最美的宅邸 : 陳天來故居 錦記茶行

【撰文/編輯部】

陳天來故居(錦記茶行) 分享 facebook

地址:北市大同區貴德街73號

(當時貴德街又稱建昌街、千秋街，為台灣第一條現代化街道)

創建時間: 1891年創立(錦記茶行)1920年興建，1923年完工(陳天來故居)2006年被指定為直轄市定古蹟日據時代，僅400公尺貴德街被稱為「港町」，百餘年前，貴德街更是台北最早的「洋樓街」，早年在大稻埕貴德街從事經營茶葉貿易商賈，像是陳天生、李春生等人「因茶而貴」致富。

陳天來(1872-1939年)，臺北大稻埕人，祖籍福建省泉州南安，父親陳澤栗與「大稻埕傳奇茶商」李春生成為好友，幼時隨父來大稻埕販賣木炭，供應茶商使用，他嗅到茶行充滿無限商機，光緒17年（西元1891年），創立「錦記茶行」。

日治時期，陳天來也曾任茶商公會會長、臺灣茶葉雜誌發行人，以級大稻埕壯丁團長、臺北市協議會員、臺北州協議會員等。值得一提，1927-1939年擔任茶商公會會長期間，與台灣總督石塚英藏關係良好，大力陳情且說服總督府廢除「製茶稅」，幫茶商減免稅賦。

除了茶業事業外，陳天來對於大稻埕藝文發展有很大的貢獻，分別1923年與1935年，投資興建永樂座(位於今迪化街一段46巷，現已拆除)與第一劇場(延平北路二段、保安街交叉口)大稻埕兩大劇院及蓬萊閣酒家。其中，永樂座培養出許多台灣近代歌謠人才，像是李臨秋、顧正秋、詹天馬等人，蔣渭水所領導的台灣文化協會也常在此舉辦活動。

陳天來故居即是昔日的「錦記茶行」，興建於1920年，1923年完工，為中西折衷式、仿巴洛克風格的3層洋樓，1樓為交易空間；2樓為茶商招待所；3樓為住家之用，有「大稻埕最美的宅邸」之美名。

外觀氣派、歐式風格、工法細緻的陳天來故居，主體上有垂花、拖架等裝飾，還有古典立柱、大拱廊等結構。過去是大稻埕茶商固定聚會品茗、遠眺淡水河碼頭的招待所；後方並有私人花園毗鄰港仔溝（今西寧北路），是大稻埕20世紀風華歲月的重要見證。

日據時期總督府在台施行「皇民政策」，特別將陳天來故居這棟建築選為「模範住家」，日本親王訪台時，還特別安排到此參觀，2006年被登錄為臺北市的市定古蹟。

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