看台灣「無人機之王」高丈淵 如何創業征服海外天空！

分享 facebook 【撰文/盧晨】

在台灣無人機產業，翔探可說是唯一具備飛航控制系統的開發團隊，一塊整合各種sensor的電路板，等於就是無人機的心臟，「飛機跟一般筆電、手機不一樣的地方就是，它是動態，是會飛的東西，飛到天上去，會有很多的問題，如果沒有這方面的實務經驗，就無法掌握這些沒有辦法速成的know how，」翔探科技總經理高丈淵帶領著技術團隊，自己設計飛航控制系統，關鍵技術掌握在自己手中，不與大廠正面迎戰，靠著接客製化訂單，打下一片江山，國內的科研法人，如資策會、工研院、金屬中心、國防部等單位，都是他的客戶。

交大資工所畢業，原本在半導體公司從事IC設計工作，高丈淵本身就是個資深的遙控飛機迷，退伍之後開始玩遙控飛機，超過20年，玩出了心得，發現自己可以設計系統，也觀察到國內缺乏飛航控制系統開發的廠商，加上看好市場發展的潛力，他決定自己創業。

當初為了籌措創業資金，高丈淵只好賣掉房子，「4間房子賣到只剩一間，3間押在銀行全梭哈了，」抱著很大的決心，背水一戰，必定要闖出一番成績，但創業初期，經常得面對外界質疑的眼光，「電路板大家都有，憑什麼你比較厲害？」，「別人的不信任，主要因為我們是新創企業，剛開始在市場上闖出一點名聲的時候，其實很多電子代工的大公司都來找我們做開發的專案諮詢，只是到最後都會決定由自己內部團隊來執行，雖然覺得沮喪，但幸好有太太的一路陪伴支持，心情低潮時，就去玩飛機，放空一下，再回來繼續打拼。

掌握關鍵技術在手中 創業接下客製化訂單

一開始，高丈淵鎖定的是競速無人機領域，因為產品的迭代速度太快，便轉向高附加價值市場，推出各種工業用無人機客製化方案，「我們從競速飛機開始做，對這種飛行器動態處理經驗累積是相當豐富的。」除了國內，翔探也積極搶進國外市場，目前國內訂單佔了6成，國外佔了4成，一年銷售量大約兩千台，包括日本、泰國、印尼等國都已有客戶向翔探下單採購，主要是農業用途，用來噴灑農藥，2019年國外市場佔比可望達到6成，外銷前景看好。

翔探的無人機在農業應用上，可用在無人機噴農藥的部分，除了機體負載設計能比其他廠商提供的規格高，搭配自有的導控軟體更能將噴藥的程序自動化，如此一方面可以避免農民接觸農藥，減少中毒風險，另一方面可以提高噴灑的效率，「台灣噴一甲地三個人要花4∼5個小時，一台無人機只要花15分鐘，就可以噴一甲地，人力和時間都節省許多。」另外，無人機也能用在戰區遞送血液、疫苗，可以突破一般飛機飛不進去的限制，也不需要跑道，無人機還可以用來監控場域，取代正常巡視的人力，時效性相當高，搭配AI辨識軟體更可以做到人員辨識，事件監控的保全智慧化。

人才培育與招募難度高 投入控制系統應用教育

除了致力於控制系統開發設計，高丈淵也把控制系統應用在教育上，工作之餘，他也在北科大任教，積極培育人才，「因為無人機這個行很新，台灣沒有現成人才，必須自己訓練。」目前公司員工大多是機械、電子、電子控制、資訊工程等科系畢業，不僅要會寫程式，也要懂得飛無人機，人才招募的困難，讓他決定成立教育部門，經營課輔教育市場，養成更多無人機人才。

立法院已經三讀通過《民用航空法》部分條文修正案，增訂「遙控無人機」專章管理規定，凡是重量250公克以上的無人機，都必須登記註冊，操作人也需通過測驗取得操作證後才可以使用，高丈淵預測，國內的新法規在2019年7月上路後，勢必影響消費型無人機市場，玩票性質玩家將減少許多，消費型市場就會萎縮，「我們是製造商，製造商的標準，就是訂出來的標準可以過，我們一定可以過，」客製化市場衝擊相對較小，影響不大。

展望未來，高丈淵希望公司能更強大，不僅要擴編，也要增資，積極擴展東南亞市場，提高品牌知名度，把品牌發揚光大，是他努力的目標，創業的路，一路走來雖然面臨不少挑戰，「可以堅持到現在，其實也是拼一口氣，」對他而言，事業發展還有成長空間，他不以現有的成績自滿，「我剛從山腳爬到山腰，如果翔探這個品牌，全世界都知道，這樣就算爬到山頂了。」

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