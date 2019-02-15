2019年翻轉投資

分享 facebook 【撰文/富邦期貨期經管理部資深協理 胡旭燦】

首先，全球製造業PMI 指數轉趨下滑，其中歐洲、中國、台灣及日本製造業PMI 指數已滑落至50 榮枯線附近，顯示全球景氣擴張的高峰已過。

此外，考量中美貿易戰逐漸造成衝擊，以及新興市場正面臨流動性緊縮和資本外流壓力，國際貨幣基金會將全球2018、2019年的經濟成長率預測皆下修0.2 %至3.7%，美國2019年經濟成長預測由 2.7%下修至 2.5%，中國2019年經濟成長率由 6.4% 下修至 6.2%，由國際貨幣基金會對於明年經濟預測及全球製造業PMI數據，皆顯示2019年全球將可能是經濟成長趨緩的一年。世間所有相遇 都是久別重逢》

電影「一代宗師」的經典台詞，也是隱世才女白落梅2011年著作書名：

「世間所有相遇，都是久別重逢」。談的是人世間的情緣，冥冥之中安排的情境。除此之外，這一饒富禪意的佳句，所描述的不也是萬事萬物循環的現象。

景氣循環週期長度雖然沒有定論，但過程由復甦、擴張，到收縮、衰退一連串的波動會週而復始的發生。

從領先景氣的股市來看，2018年8月22日標普500指數創造有史以來，最長的多頭行情紀錄，自2009年3月9日起，該指數9年多來從未出現跌幅超過20%的空頭市場，累積投資報酬率超過400%。

儘管每日不乏危機示警的研究機構、金融大老或新聞，我們也似乎看到政治或經濟的嚴峻情勢，但我們是否真切地為這次循環末期調整資產配置，建立多元、分散的投資組合並準備好最壞時的打算。

《管理期貨》

談到避險、談到投資組合中對付黑天鵝或灰犀牛最佳的工具，就是期貨、選擇權，只可惜一般投資大眾多半未能有效利用，市場亦欠缺相關財富管理商品。

期貨的概念源於早期農產品規避價格波動風險，久而久之，各種商品如石油、貴金屬甚至金融商品(股票、債券、貨幣)，都有類似的避險需求。

除了避險功能外，一般投資大眾最關注的就是投機功能，畢竟期貨以小博大、多空皆宜的特性吸引著投資人的目光，所以期貨商品普遍給人投機的印象。

事實上，投資人如能正確的運用期權等衍生性商品，將有助於面對未來激烈變動的全球經濟環境。在國外，期貨早已發展成財富管理商品－管理期貨(Managed Futures)或稱CTA(CommodityTrading Advisor)，時至今日，管理期貨已經成為許多投資人資產配置的一環，特別是退休基金與私人銀行客戶。

《管理期貨規模》

從21世紀起，管理期貨的資產規模幾乎是呈指數式的成長。根據BarclayHedge統計資料顯示，2001年管理期貨管理資產總規模約379億美金，至2018年已經達3,673億美元，增長了近10倍。

《管理期貨報酬》

傳統的基金經理人習慣拿股價指數做為評比的基礎，這意味著假如S&P500上漲8%，而某檔共同基金上漲10%，可以說這檔基金擊敗大盤；若S&P500下跌8%，而共同基金只下跌6%，仍可稱此基金績

效優於大盤，這是一種相對報酬的概念。

但管理期貨的主要目標在創造絕對報酬，也就是無論市場是漲是跌都希望能有正向績效。Barclay CTA 指數過去38年來複合年報酬率約9%，特別是2008年金融海嘯時期報酬率高達14.09%，遠優於其他金融商品大幅虧損。

《風險事件下的優異報酬》

專業的期貨操作其實顛覆一般人對期貨高風險的刻板印象，Barclay CTA指數績效最大回檔僅-15.66%，遠低於2008年股市出現50%以上的跌幅，從這可以看出因為期貨在交易面較具彈性，有別於傳統的共同基金，CTA使用較廣泛的交易策略，比如「作多」或「作空」，所產生的結果是管理期貨與一般的股票型或債券型基金低度相關。特別是管理期貨所具有的放空能力，當遭遇極端風險事件時藉由放空獲利，實際上，過去歷年遇到各種風險事件時，管理期貨都有相當優異的表現。

《增強投資組合》

股票市場每隔一段時間常伴隨著大大小小的回檔(虧損)，若投資組合中加入管理期貨，就可以降低潛在的巨大虧損。由過去資料顯示傳統股票與債券的投資組合，可以降低單一商品的風險，而在加入

管理期貨後，風險降低效果更為明顯。

《系統化交易》

管理期貨另一項重要的特色是：大數據與系統程式的運用，根據BarclayHedge的統計資料，有超過9成的CTA是採用系統化交易方式進行。

早期管理期貨的交易策略發展即聚焦在數據探勘與邏輯演算交易上，由於交易商品及市場眾多，全球化24小時交易運作下，自動化交易是必然的趨勢。

況且，期貨價格變化迅速，可多、可空、可槓桿，幾乎無限制下雖然吸引人，但也常讓人如陷入茫茫大海之中；此時，具有優勢的交易系統就像雷達導航，能即時分析數據、客觀研判方向、避免可能的風險或因人性弱點作出災難性的交易行為。

《順勢而為》

管理期貨交 常單純，就是順勢操作。順勢操作主要目的在掌握市場上漲或下跌趨勢的大部分，無論是在股票、債券、原物料、農產品或外匯等期貨，順著趨勢發展方向建立部位以獲取利潤。最重要的關鍵在於，讓獲利發展下去、迅速認賠，成功的順勢操作長期下來猶如選擇權買方，可控制下檔虧損、向上發展利潤。

《投資理由》

芝加哥商業交易所(CME)於2015年提出一份報告：考慮在投資組合中增加管理期貨的有力理由，整體而言，獨特性與差異化凸顯了期貨商品在傳統投資領域的重要性。

《未雨綢繆》

「世間所有相遇都是久別重逢」，從各種跡象觀察，未來財富管理除了獲

取景氣擴張的果實外，我們更需要有未雨綢繆的資產配置佈局。2019年是翻轉投資的開始，在多年股債雙漲、經濟擴張後，我們必須轉向關注風險控制，建立防禦、多元化的投資組合。期貨提供投資人一種有別於傳統股票、債券類別的選項，因為期權商品操作特性可達到

與其他資產差異化的效用，有效的分散投資組合風險，但最重要的是我們必須正確且專業的使用。

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