陳飛龍：擁抱5大投資方向 避開3類族群

分享 facebook 【撰文/編輯部】

2019年台股區間震盪，指數空間不大，建議盡量不要操作ETF，或是大型龍頭股(除非個別成長公司)，上半年仍有機會重返萬點，挑戰10500點高點；下半年因為接近總統大選，大盤震盪加劇，有機會下探 9300點低點，建議減碼。

2018年Q3拉貨力道下滑，基期偏低，中美貿易戰若是有解、緩和或休兵，2019年下半年成長就不會出現衰退，說不定還會小幅成長。

2019黑天鵝可以觀察國際油價的表現，全球經濟的指標，油價下跌可能象徵全球經濟不好，代表Fed升息時程與速度可能趨緩，過去經驗是持續升息，代表著經濟持續在好轉。

2019台股的投資策略有5大方向:

1. 高股息概念:

過去歷年經驗，Q1有「紅包行情」，加上市櫃公司股息會配發，所以在農曆年

前，投資高股息概股「進可攻，退可守」，包括廣豐(1416)、興富發(2542)、

潤隆(1808)、運錩(2069) 建舜電(3322)、宏正(6277)等。其中，高股息概

念股可注意「土地資產處分」題材。

2.5G題材:

雖然5G題材到2019年下半年才會放量，但建議投資人可提前布局2020年，所以

一旦股價拉回，尋找有題材、有業績、有基本面的5G相關族群，包括PCB、散

熱、網通、伺服器與雲端等，業績都在拉貨，營收都不錯，像智易(3596)、中

磊 (5388)、欣興 (3037)、

台燿(6274)、智邦 (2345)、耕興(6146)、正文(4906)等。

其中，載板市場需求大，其他競爭對手擴廠需要18個月以上，直到2021年才能量產，所以全球最大、全產能的欣興(3037)，短線將因此受惠。

3. .東京奧運概念:

日本東京將於2 0 2 0 年舉辦奧運會，相關受惠族群與供應鏈在2019年就開始

拉貨、提前發酵，像是紡織的聚陽(1477)；製鞋的百和(9938)、豐泰(9910)

、儒鴻(1476)，以及健身概念的柏文(8462)等。

4.「完工入帳」營建股:

預售建案就已銷售不錯，2018年完工且交屋，有業績入帳題材的績優營建股，

像是華固(2548)、潤弘(2597)、新潤(6186)等。

5. 電子設備廠:

由於中國大陸不斷興建或擴建面板廠，也使得項是由田(3455)、漢唐(2404)、

帆宣(6196)、千附(8383)等設備股，近幾年接單不斷、獲利成長，2019年持

續看好。

2019建議投資人不要碰3類族群，包括1.趨勢向下:過去基期都很高，現在報價都在下滑，像是面板、DRAM、被動元件等；2.業績不成長:過去業績基期高現在開始下滑，像是主攻高階PCB與伺服器的博智(8155)；3.毛利率、盈利率下滑，像是華碩(2357)等。

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