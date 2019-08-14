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彰化／當地買盤支撐 建商搶進黃金地段推案

2019-08-14 09:59好房網House Fun

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【撰文／蔡孟穎；圖片／好房網資料庫】

相較於東區擴大都市計畫區，在地房仲認為，對購屋族而言，CP值仍是挑選重點，而該區的都市計畫已卡關15年以上，目前仍是農地和工業用地，且無生活機能，討論未來發展性還太早。而考量交通便利性，在彰化市區內買房還有更好的選擇，例如南興段，而該區交易量在彰化市也占有第二名的熱度。

南興國小生活圈雖略位處邊陲，除臨近黃昏市場，還可以共享站前生活圈的機能，騎機車就能迅速抵達。而延和公園周邊則因富綠地、緊鄰學區，生活機能與品質兼具，因此屬於房價相對較高的區段，中古華廈大樓平均每坪約12～18萬元，目前最夯的大樓新案為「至善天下」、3房48～60坪規畫，總價1,500萬元起、開價3字頭，雖價格不俗，但因彰化市大樓推案少，加上建材用材不錯，所以仍有不錯的銷售成績，不少置產族買單。新案「泉宇上境」則較符合首購族的需求，同樣大樓3房規畫，但因坪數較小，每坪開價19.5～23萬元、總價約680～930萬元；至於中古屋，彰化市中古屋交易以屋齡30年以上透天厝為主，平均交易總價約600～1,000萬元。

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對彰化市房市而言，雖有來自於土地稀少、取得成本高，整體供給量少，中古屋釋出多是屋齡20、30年以上的老屋，導致人口開始外移購屋的壓力，但在醫護人員、公職人員或企業主等中高消費階層支撐當地買盤狀況下，彰化房價仍處穩定，甚至有小幅上漲。

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資料來源：永慶房仲網（統計至2019/07/31）

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