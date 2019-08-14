桃園／藝文特區聲勢不墜 換屋族首選價微漲

分享 facebook 【撰文／陳玉蘭；圖片／好房網資料庫】

社會福利優渥、建設利多誘人的桃園市，設籍人口居全台之冠，房市蛋黃區中正藝文特區豪宅聚落成形，加上生活機能成熟，向來是桃園換屋族首選，除了中悅、昭揚、麗寶等指標建商案維持不墜身價，外圍中古屋買氣亦夯，2字頭房價催出一波遞延買氣，房價微幅緩揚。

當地房仲業者指出，藝文特區指標豪宅「中悅一品」成交價穩坐4字頭，「政府打房並未造成房價下跌，許多自住型買方等了又等，眼看房價未減反增，今年陸續出現遞延買氣。」加上中美貿易戰吸引台商回流，不僅豪宅市場回溫，就連辦公室需求量也明顯增加。

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值得注意的是，除了藝文特區正核心中正路買氣旺，中古屋單價行情穩坐35萬元，外圍新埔六街也吸引不少預算較低的購屋族，目前移轉量最大的「歐洲桂冠」社區，屋齡14年成交單價每坪26～28萬元，該房仲分析：「此案因社區公設完整，中庭規畫迎賓車道，2～4房小宅總價適合首換族，1年買賣移轉件數可達十餘件。」離未來捷運綠線站不遠的「竹城東京」，每坪單價則約27～30萬元。

「以前大家都認為藝文特區內會設立百貨公司，但目前比較確定的是市立圖書館總館與電影院。」房仲指出，生活機能成形的中正藝文特區每月買賣移轉量約200～250件，交易量居桃園市第二名，僅次於中壢地區。

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資料來源：永慶房仲網（統計至2019/07/31）