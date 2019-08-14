台北／東區改善計畫啟動 可望帶動商圈復甦

分享 facebook 【撰文／陳玉蘭；圖片／好房網資料庫】

經營近40年的知名中菜餐廳「永福樓」、開了16年的港式飲茶「糖朝」、服飾美妝潮牌「Superdry」、「Forever 21」、「SASA」從第2季起陸續撤出東區，為力挽狂瀾，今年東區房東已悄悄讓步共體時艱，平均租金降幅高達15～30％，對店家來說，不僅租金負擔減輕，另有議員發起推動步行街計畫，目的就是要改善東區先天帶狀格局，讓逛街比價選物人潮不用「忠孝東路走九遍」。

「仔細觀察，現在比較夯的西門町商圈、民生社區商圈，通通都是棋盤式道路，逛街比價走累了，可以抄捷徑繞道回到原點，不像東區、饒河夜市，從頭逛到尾即使看到喜歡的東西，也沒力氣或懶得再走回去消費。」當地房仲業者一語道破夢中人。

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儘管市政府近年全力做多西區，使得台北市東西軸線有翻轉趨勢，但潘慶賢認為，東區人潮沒落並不全是被西門町給拉走，而是20多年來公車、捷運形塑的帶狀商圈特性深根蒂固；有議員悄悄發起將大安路一段、復興南路107巷改為步行街，強化商圈密集性，讓逛街人流不必再從北走到南。

為了恢復東區昔日榮景，不少房東也打破僵局，願意降租共體時艱，觀察市場狀況，今年其實也有美妝藥妝、時尚服飾、運動品牌大廠、鐘錶飾品21家新店進駐，未來隨著大巨蛋、正義國宅都更案，以及台電多目標使用新建工程陸續完工，商圈擴大串聯效應，可望帶動更多人潮。

近期香港反送中議題熱燒，市場上也有一批港資前來台北市覓屋，該房仲坦言，兩邊在居住觀念與習慣差異還需要時間磨合，「香港人認為半山腰的才是豪宅，喜歡有景觀、屋齡較新的物件，我們推薦麟光站周邊，往往卡在屋齡與公設比過高。」

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資料來源：永慶房仲網（統計至2019/07/31）