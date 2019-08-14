台東縱谷拍照去！人氣打卡點全收藏

分享 facebook 【編輯整理／李悅華；圖片提供／萬物糧倉大地慶典－水土保持局台東分局】

隱身於海岸山脈與中央山脈的197縣道，沿途一望無際的稻田和梯田，風景如畫。今年夏天，「萬物糧倉大地慶典」推出「縱谷大地藝術季」，引領遊客探尋在地之美。

來自芬蘭、德國、土耳其、日本及台灣等地10位藝術家受邀來此駐村，以自然景觀、在地農村故事和獨特部落風情為靈感，創作出12件大型戶外裝置藝術。特別的是，每件作品都與印度詩人泰戈爾優美的《漂鳥集》詩句互相呼應，創造出12處感動人心的拍照打卡點。

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在池上最著名的伯朗大道、天堂路入口處，藝術家撒部‧噶照創作出結合太陽、月亮意象的《自然療癒》鞦韆地景，彎月波浪的線條圈畫起池上金黃稻浪，是人氣打卡點。

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被池上層層堆疊的梯田美景震懾日本木雕藝術家阿部乳坊，結合田間飛翔的白鷺鷥，以及人們穿梭其間的意象，創作出作品《永恆的旅者》。他同時還在池上萬安磚窯廠創作出另一件充滿寫意的《永恆的旅者—如漂鳥般飛翔》。

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而芬蘭藝術家Jaakko Pernu則在池上水利公園推出《跑道上的水滴》，以1000根台灣相思木組成高7.5公尺的水滴，展現水資源的可貴。另一位台灣藝術家任大賢則以作品《電光牛》融入稻田地貌，透過燈光營造出白天黑夜不同的美。至於有「黑手鋼雕藝術家」之稱的鄭陽晟，則創作出10座姿態各異的稻草人守護稻田，當微風吹拂，鋼鐵稻草人還會隨風轉動身軀呢！

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★INFO

萬物糧倉大地慶典官方網站：reurl.cc/ZErMg

臉書粉絲專頁：goo.gl/R8b5wz

地點：台東縣關山鎮197縣道（關山至池上）

活動時間：即日起至10月13日