房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

分享 facebook 【綜合報導／好房網News編輯黃暐迪；圖片／好房網News資料庫】

市場房市見底，加溫放量消息不斷傳出，大家都在等待房市春天到來，然而春天真的來了嗎？戴德梁行總經理顏炳立在《顏炳立市場觀點》中分析，土地有量，房市無量，房價倒掛情況仍嚴重，顯現出買盤剛性不追價，建商展現實力追土地，補庫存及卡位心態，加工搶自用買盤客層，等待政策利多，持有土地以抗通膨，賺加工利潤勝過資產定存的低利率，享受土地增值效率大於資金的閒置，這就說明了上半年「土地市場」爆量的原因！

顏炳立認為，從南部的房市與土地成交放量開始，北部仍無感，南部則有限的有感；台南土地熱標，官方大塊土地趁熱先拋，凸顯低利率市場下建商購地的任性，問題是住宅市場真的有大量去化嗎？有限的去化率又如何支撐購入的大面積、大金額的土地市場呢？

顏炳立也分享近期去美國看到的現象，他說現在的紐約房市像「穿著褪色衣服的貴婦」，舉例位在紐約華盛頓公園SOHO區，是名牌服飾的集中地，處在髒亂的黃金地段，店面租金一坪3.2萬元，公園旁的住宅大樓林立，而中央公園是紐約人的幸福，便捷的地鐵交通網是紐約商業價值的根基，便捷但髒亂的地鐵帶來了人潮，也帶來商機。

房價高檔、環境紊亂也帶來了高消費人群與租金，美國製造的乞丐，不論在時代廣場附近，或是地鐵上，拿著寶特瓶，沿著車廂，哼唱聽不懂的歌行乞，凸顯著紐約社會貧富差距落差甚大，生活用品及食衣住行育樂的高消費，更是彰顯著中產階級在紐約的生活大不易，高檔的民生費用，讓中產階級只能把生活變得更簡單，學習著在紐約無奈的生活。

他觀察發現紐約蛋黃區中古屋房價，三房一廳一衛要價美金220萬元（台幣6,800多萬元），每坪約230～250萬元，已經不是紐約中產階級人士可以輕易負擔的價格，加上紐約屬於大都會的商業中心，外來觀光、做生意拚搏的商人陸續投入投資及租賃市場，外來求學、就業、作生意，決定了需求及租金收益，4～5％扣一扣，收益已經所剩無幾，3年前追逐的價格，房價及收益已不如往昔，沒放掉就須承受賣不掉的跌價損失，這是紐約的房市，從2015 高檔後走跌至2019 的現況。

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