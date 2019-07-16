外來建商搶進重劃區 3個月熱銷百戶

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【撰文／陳玉蘭；圖片擷取自／Google Maps】

台東房地產發展以往只限於市區蛋黃商業地段，其中又以中華商圈靜巷住宅最保值，此地段炙手可熱，擁地建商老神在在，地坪持分30坪透天厝開價1,300～1,500萬元，供給量少、無賣壓，反觀近期有外來建商，像是桃竹苗起家的昌益建設，鎖定蛋黃、蛋白交界處的重劃商業區獵地推案，低單早鳥價吸引年輕購屋族買單，開案3個月已完銷百戶，買氣強強滾。

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以往昌益建設在新竹地區推出不少大型造鎮案，品質獲竹科工程師族群口碑推薦，「品建築」是跨越中央山脈在台東試水溫的處女作，主打台東第一個採用國際級建築外觀設計、飯店級迎賓迴車道與夜間燈光設計，基地位於豐榮重劃區，鄰近豐榮國小，昌益建設購置3000坪商業區土地，預估將推出500～600戶，第一期100戶每坪開價14.8～15.8萬元，部分樓層早鳥價下殺13.8萬元，堪稱物美價廉。

當地房仲業者分析，「品建築」基地位置佳，離全聯、黃昏市場、小學、運動公園、星巴克二店，騎車不用10分鐘，規劃2房含公設22坪總價358萬元起，公設比佔26%，在市場上非常有競爭力，第一期開盤3個月完銷，「經濟實惠又有品質保證，吸引年輕購屋族群。」

房仲直言，「品建築」系列新屋對於台東中古屋市場造成衝擊，以往台東因建築容積率不高，加上地震多，大樓天際線約11樓，早期多以透天為主，但隨著屋齡逐漸老舊，動輒30年的透天厝也需花一筆費用整修裝潢，總價帶落在700萬元上下，若再加上添購家具費，不少年輕購屋族寧可選擇大樓，還可享新穎公設與管理。

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資料來源：永慶房仲網（統計至2019/06/30）