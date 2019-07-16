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整體交易量增溫 購屋族聚焦1字頭蛋白區

2019-07-16 08:37好房網House Fun

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【撰文／蔡孟穎；圖片／好房網資料庫】

自去年大選結束後，房市觀望氛圍逐漸淡去，買家出籠看屋買房意願增加，使全台各地交易量有明顯回溫，而又以南台灣增幅最為明顯。例如建設話題最多的高雄市，除了交通建設和都市計畫，過去為人詬病的工作機會缺乏問題，隨著電子科技大廠與台商回游投資，製造的就業人口紅利，吸引許多建商大手筆購地推案，光是今年上半年預售推案就統計逾1.2萬戶，包括京城、興富發、聯上、遠雄建設等都將加入房市戰局。

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觀察高雄交易量，據地政局資料顯示，5月買賣移轉棟數與去年同期相比，年增16％，堪稱六都之最，而累計前5個月交易量則年成長21.7％，其中以鳳山區交易量最多。高雄房仲業者認為，因為鳳山、楠梓等蛋白區房價平均落在1字頭，價格相對親民，為首購熱區，加上前後有藝文中心、鐵路地下化、捷運與新興重劃區開發等建設利多加持，尤其是近年話題正熱的鳳山體育園區即將完工，均使鳳山受到市場關注。但市區因大型土地稀少，推案量不僅少、也很搶手，價格相對較高，開價已在2字頭起跳，規畫多為中小坪數，例如近期較夯的「聯上WE」、「鋭揚捷仕堡」，每坪開價就在約22～29萬元。

因此平均1字頭的中古屋對小資族更具吸引力，又以中山東路、鳳山國中一帶最受青睞，因為該區受到捷運通車題材，加上鄰近中正國小、鳳山國中等明星學校拉抬房價，近一年漲幅逾1成，屋齡10年內的中古華廈大樓，每坪行情約15～19萬元間，15～25年約每坪10～12萬元。至於透天厝，交易多在重劃區內，例如距離最近的鳳翔重劃區，屋齡約5～10年、地坪約26～32坪的社區型透天厝，平均總價約900～1,100萬元左右，臨路則總價可達1,400～1,600萬元，也較過去幾年上漲不少。

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資料來源：永慶房仲網（統計至2019/06/30）

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