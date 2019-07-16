大里CP值高！15期重劃區建商搶插旗

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【撰文／蔡孟穎；圖片／好房網資料庫】

鄰近工業區、台中軟體園區，交通有74快速道路行經，北往台中市中心、南可至南投，便利性高的地理位置加上生活機能成熟，尤其是近年多項重大建設陸續開工後，明顯帶動區域房市交易量，再加上大里目前積極推動各項都市計畫，促使當地居住品質獲得改善，政策磁吸使大里人口迅速增加成為台中市第三多的行政區，躍升台中購屋族心頭好，而大里近期最夯的新興重劃區莫過於15期重劃區。

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大里15期重劃區占地約6.96 公頃，範圍為國光路以西、中興排水以北，屬大里區公所生活圈，雖然面積小卻是目前大里舊市區僅有的新重劃區，工程預定今年開工、後年完成配地，重劃區規畫有聯合行政中心，將有綠園道、公園、廣場及公教設施，不僅有大面積的公園綠地，且位於明星學校大里國小、大里國中學區內，加上一旁預計2020年完工的大里國民運動中心，宜居環境早已吸引建商包括陸府、聚合發、親家等進駐周邊卡位。

大樓推案量有明顯增加，價格也早脫離1字頭，甚至達3字頭的也有，如最早期、2018年完工交屋的聚合發建設「君大院」為規模最大，基地規模多達2,200坪、總戶數390戶，格局規畫3至4房、36～45坪，每坪開價25～33萬元，其他新案像「親家愛家」、「侑信觀邸」等，開價也均在2字頭起跳。

而不只新屋身價水漲船高，當地房仲表示，中古屋價格相較過去幾年也上漲不少，以國光路為界，15期重劃區內、大里國小周邊，交易以透天厝居多，屋齡多30年左右甚至以上，總價行情約1,100～1,700萬元，而中古華廈每坪行情則約13、14萬元，至於過了國光路，交易多集中德芳公園、內新國小周邊，屋齡10年內的中古大樓，每坪成交行情約18～21萬元，而屋齡20年以上，平均成交單價則約在12～15萬元左右。該區中古屋屋齡雖偏高，但因購屋門檻低、生活機能佳，以及學區完整，具備高CP值，反而很受首購小資族青睞。

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資料來源：永慶房仲網（統計至2019/06/30）