北市最夯捷運宅！4字頭入住蛋黃區

【撰文／蔡孟穎；圖片／好房網資料庫】

台北捷運網絡發展完善，帶來的便利性對房市來說是一大加分題材，使沿線捷運宅成為市場上炙手可熱的產品，房價也跟著水漲船高，尤其是位於台北市中心的捷運宅，因生活機能兼具，更相對具有保值性，除了自住外，也深受投資客青睞，出租投資報酬率高。而根據實價登錄統計顯示，眾多台北市捷運站中最受購屋族青睞的是，同時具有明星學區優勢的捷運中山國小站，周邊中古屋均價5字頭。

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位於中和新蘆線上的捷運中山國小站，中古電梯大樓平均每坪約58萬元，和去年同期相比，小幅上升1.5％，近兩年房價表現穩定，中山國小站一出去就是明星學校中山國小和新興國中，一站之隔還有另所明星小學大同國小，臨近花博新生公園，捷運站周邊商圈、金融機構林立，有晴光市場、各大超市滿足採購需求。

休閒機能上，中山國小站鄰近中山商圈，逛街、看電影都相當便利，生活機能十分完善；交通方面，除捷運行經外，中山國小站的公車班次密集，自駕行駛新生高架橋可往士林北投、銜接內湖大直，是北市主要交通幹道。

在地房仲表示，中山國小站捷運宅房價較北市其他地方相對親民，產品型態多元，買盤以30～40歲小資族或剛成家的小家庭為主，其次為投資出租的包租公。當地新推案少，以大坪數規畫為主，中古屋市場中熱銷的產品即為小套房，雖屋齡偏高、35年上下，但單價行情每坪約45～55萬元，均價在50萬元上下，總價約500～1,000萬元左右，對小資族而言較容易入手，所以若有釋出都能很快出售，相當搶手，以今年上半年市況來說，整體交易量較過去一兩年有明顯增加。

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資料來源：永慶房仲網（統計至2019/06/30）

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