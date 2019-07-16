顏炳立：今年房市「微熱」 不是熱得不得了

【撰文、攝影／好房網News記者李彥穎】

戴德梁行董事總經理顏炳立，3日針對2019年上半年房地產進行分析，他認為目前房市還不是真正的「熱」，只是「信心逐漸恢復」，預估全年移轉棟數落在28.5萬棟，但目前房價跌勢有放緩，「這是個好現象」。

顏炳立表示，2019年就是「有能力和有錢的，展現任性與耐力」，意思是說，雖然每個人面對買方殺價，都想要堅持住價格，所以量一直出不來，但其實只有有錢的人面對買方殺價時，才有耐力等待，這樣就會導致2019年的房子沒有人追，因為「還沒有熱到要去追。」

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顏炳立表示，今年1到5月移轉棟數增加到11.7萬棟，預估今年全年約28.5萬棟，雖然逐步增加，但其實都還是低於30萬棟，距離離房市最熱的時期，一年移轉約50多萬棟，還是有一大段距離。

顏炳立強調，只要市場還沒有達到30萬棟，就代表房市仍稱不上是「熱」，只不過是一年比一年好，信心逐漸恢復而已，還不到可以追價的地步。

顏炳立表示，他自己也希望房市放量，但假如放的速度不夠大，只是「微熱」而已，「就不要講說它好像熱得不得了」。

但顏炳立也說，目前觀察2019年上半年的房價跌勢有放緩，「這是個好現象」，但是不是「落底了」就要看量有沒有出來，假如今年放量，就是真的落底。而從目前看來，2019年上半年房價跌勢呈現放緩，首波房價修正滿足點到，剛性市場在撐盤，只要回到剛性需求撐盤，房價就不會漲。

土地方面，顏炳立表示，2019年土地原料有人買，但是現在所有的買盤，幾乎沒有投資型買家，都是買來自己用，例如做工廠、蓋房子、加工賣。而且若仔細觀察，今年上半年，有很多土地交易，多是政府釋出重劃區等相對便宜的土地，吸引口袋錢比較多的大建商買起來「補庫存」，中小型建商參與度還是不高。因此整體來說，2019年房地產市場，「讓利換量」才是王道。

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