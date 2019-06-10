夏日話題！沙雕藝術重現台北福隆海灘

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【撰文、圖片：李悅華】

艷陽高照，夏日打卡開始囉！已邁向第12年的「福隆國際沙雕藝術季」，本次鎖定「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」主題，規畫出「與神同行」、「穿越古今」、「海洋之美」三大展區，號召來自7國的25位沙雕師共襄盛舉，再度引爆北海岸的海灘熱潮。

本屆沙雕藝術季活動為期128天，邀請加拿大、日本、韓國、新加坡、中國、馬來西亞以及台灣的沙雕師齊聚福隆，讓創作更有看頭！以高達8米的巨型主雕作品「重現海洋樂園—亞特蘭提斯」為例，總共動員了8名沙雕師、耗時2週時間才創作完成，遠遠看去堡壘氣勢十足，雄偉壯觀，細覽則可見美人魚、鸚鵡螺、大章魚、鯨魚、海豚、海馬等各式海洋與傳說生物，呼應全球愈來愈高漲的海洋環保意識。

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而在令人嘆為觀止的主雕大秀外，還有25座沙雕回應本次「亞特蘭提斯」主題，搭配多達20組的寄居蟹、海龜等小型互動沙雕，除了展現奇幻想像，也有以海洋廢材與沙雕結合的創新之作，強化永續保護海洋的正面主張。

策展單位還規畫考古尋寶迷宮沙雕，增加遊客賞玩的趣味性，甚至設置沙雕酒吧，提供遊客在夏季豔陽下享受清涼飲料。而每逢週六、週日夜間，現場更結合LED燈光投射，讓沙雕穿上炫麗無比的彩色外衣，增添奇幻氣氛。

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【INFO】

網頁：events.necoast-nsa.gov.tw/sandart19

地址：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街40號）

開放時間：週一～五8:00～18:00；週六～日8:00～21:00

展出日期：即日起至8月25日

票價：全票100元，特優票50元

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