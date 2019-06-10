高雄／文教魅力大 苓雅生活圈吸公教買盤

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【撰文：陳玉蘭 圖片：好房網資料庫】

高雄市舊市鎮苓雅區地形狹長，自85大樓延伸至衛武營國家藝術文化中心、中正技擊館、文化中心，捷運橘線、紅線交會，百貨商圈、明星學區一應俱全，自成一格的宜居生活圈，吸引南高雄自營商、公教人員聚集，多年來不論房市冷或熱，房價表現有撐，如今就連中古屋也有不凡身價。

當地房仲業者表示，高雄市長韓國瑜的招商能力有目共睹，苓雅區地標85大樓法拍案，日前由海霸王集團少主莊自立的凱德唐公司，以54億餘元拍下，此區文教氣氛濃厚，有明星學區五福國中、高雄師範大學，武廟商圈活絡，此外高雄市政府四維行政中心也在此區。

「這區發展剛好一邊靠近亞洲新灣區，另一邊是高雄市政府文化中心一帶。」該房仲指出，85大樓附近還有漢神百貨，屬於商業活絡區域，市政府周邊則以透天、店面居多，小吃類商家尤多，屋齡30年左右大樓平均單價24萬元上下，「這區的購屋人不會因為屋齡老舊就不買。」較具經濟實力的買家才會選擇新大樓案，因總價帶考量，近年推案多趨向2、3房小坪數宅為主。

指標中古社區慶旺建設「文化高峰會」，屋齡8年，成交價每坪約30～45萬元；屋齡5年的「仰德」身價也差不多，兩社區皆位在高師大附近，距離舊大統百貨和平店、捷運文化中心站近，總價約3,000～4,000萬元，買家實力不容小覷。

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資料來源：永慶房仲網 資料日期：2019/06

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