新竹／竹北重劃區吸科技新貴 房價保值聚買氣

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【撰文：陳玉蘭 圖片：好房網資料庫】

新竹地區因竹科學園區吸引高科技產業人才，帶動購屋需求強勁，竹北縣治重劃區一、二期、高鐵特定區、台科大重劃區儼然已是科技新貴群聚部落，首購買盤傾向3房產品，成交總價帶介於800～1,200萬元，多年來此區房價只漲不降，保值性帶動買氣蓄熱。

當地房仲業者指出，目前竹北各重劃區都是自住市場天下，受整體大環境景氣影響，近期新推建案多以中小坪數宅為主，包括興富發「水公園」、遠雄「文華匯」等新案，皆規畫2～3房產品，開價鎖定3字頭。中古屋部分，發展較早的縣治重劃區，屋齡15～20年左右大樓總價約600～800萬元，屋齡14年的指標社區「浮生六藝」單價破2字頭，因周邊生活機能好，釋出1個月就被買走。

至於換屋族預算則在千萬元上下，尤其青睞高鐵特區，「昌益美術館」因室內格局規畫實用性高，加上社區管理佳，走路步行可達高鐵站，市場釋出量少，儘管屋齡18年，仍維持2字頭身價，劉群平透露：「屋主惜售，1年遇不到1戶。」

有鑑於竹北地區人口快速成長，近年吸引中醫大、台大陸續設立分院，其中，中國醫藥大學竹北分院去年底正式營運，大量醫護人員新移民也為房市需求提供新動能，目前新古屋房價多鎖定2字頭，周邊新案大樓每坪25～35萬元。

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資料來源：永慶房仲網 資料日期：2019/06

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