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台北／信義區國宅具親民優勢 買方出價意願升溫

2019-06-10 15:15好房網House Fun

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【撰文：陳玉蘭　圖片：好房網資料庫】

台北市蛋黃區房價保衛戰塵埃落定，歷經多年盤整，短期投資客退燒，取而代之的自住剛性、長期置產買盤，買方不再像過去2、3年出價打6折、7折，觸底反彈使買賣雙方更趨向理性，整體不動產市場信心整體回升，是促成成交量放大、價格回溫的關鍵因素。

「台北市蛋黃區從2014年最高點，一路下修盤整這麼長一段時間，目前觸底反彈態勢明顯，屋主心態轉趨樂觀，期望值升溫，會進場的買方對後市有所期待。」當地房仲業者樂觀地說。他觀察，上半年買方出價意願升高，不再只是看看而已，隨著交易量回升後，賣方察覺市場不再死氣沉沉，對房價期望值也有升溫趨勢。

信義區目前華廈總價格帶動輒3,000～4,000萬元，忠駝國宅3房帶車位的總價帶位於2,000～2,500萬元，單價從全盛時期飆破8字頭下修至6字頭，被喻為全台北市最高CP值國宅，具價格親民優勢，因釋出量少，去化速度快，且住戶幾經轉手後，有年輕化趨勢。

此外，信義區因有不少商辦，也帶動置產投資型套房型產品，屋齡10年的中古社區「W110璞石麗緻」多為套房型產品，總價1,200～1,300萬元，陳彥志透露，此案因地段佳，有6成是買來收租，套房月租金行情介於2.5～3萬元，換算投報率約有2.5％。

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資料來源：永慶房仲網　資料日期：2019/06

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