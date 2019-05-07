舊穀倉、老宿舍……決地復活！時髦老屋裡喝咖啡

【採訪撰文／洪釧瑜、顏永欽、高嘉聆 攝影／高宏君、顏永欽、林韋言】

近些年大流行的老屋咖啡，讓荒廢閒置的舊倉庫、老宿舍，有了絕地大復活的機會！變身成一處處明亮沉靜的風格咖啡館，不但空間超酷、咖啡正點，更有店家各自端出的拿手甜點。誰說新鮮感才是吸客王道？老屋咖啡風潮不正說明了老派之必要。

●台北／小廢墟咖啡館

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▲從吧台往後看，就能將1樓及2樓夾層的用餐區盡收眼底。

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▲吧台區的舊木料裝飾及牆上擺滿的各式工具，令空間充滿手作風。

這棟建築歷史超過20年，起初是水電、木工的舊料倉庫，負責人洪璽開原本在台北市區開了「小破爛咖啡館」，後來因租約到期結束營業，便將重心移來此地。店內所有的硬體，包括木工、鐵工、水電，都是洪璽開自己邊做邊學、一點一滴打造而成的，他笑說，因為想要做出自己喜歡且覺得舒服的空間，所以施工進度非常緩慢，但也因此讓他能更細微地觀察屋內光影的變化，將每個角落調整到最美的狀態，也讓改造後的小廢墟咖啡館獲得了2016年文化局「老屋新生獎」銀獎的肯定呢！

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▲冰沖170元、檸檬蛋糕150元／所有單品咖啡都能做成冰沖，口感香醇清冽；人氣No. 1的檸檬蛋糕，上桌前會淋上糖水後火烤，表層吃來脆度十足。

FB：www.facebook.com/RuinsCoffeeRoasters/

地址：台北市文山區木柵路三段242號

電話：02-2234-0024

營業時間：13：00～21：00，週一公休

●台北CAFE de GEAR

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▲綠樹圍繞下的獨棟老洋房，就位在捷運中正紀念堂站旁。

CAFE de GEAR前身是兩棟公家機關高級員工的宿舍，老闆張邦城因緣際會地租下這個空間，在不破壞既有的硬體結構下將兩棟洋房打通，並保留原有的台灣橡木窗框、鐵窗等元素，同時加入西方的家飾，例如吧台上方的法國路燈、比利時的鐵製大門、歐洲的信箱櫃等，打造出一間坊間少見的西式老屋咖啡館。特別是夜晚，在溫暖黃色燈光的映照下，更是美麗浪漫，就算只是從門前經過，也讓人忍不住駐足流連。

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▲絕對不能錯過戶外野餐區，拍照上傳保證為你獲得超多讚！

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▲提拉米蘇拿鐵（冰）180元／以提拉米蘇為概念發想的飲品，是好看又好喝的大人味。

FB：www.facebook.com/CafeDeGear/

地址：台北市中正區寧波東街3-2、3-3號

電話：02-2356-3389

營業時間：平日11：00～21：00、假日09：30～21：00（最後點餐時間20：00），無休

●彰化／右舍咖啡

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▲1樓挑高寬敞，3面玻璃落地窗引進戶外光線和風景。

咖啡館是幢40年的4層樓老建築，前身曾經營服飾店與西裝店，隨著消費型態轉變及電商興起，西裝店也隨之沒落，在閒置多年後，喜歡老屋及綠意的林雅啟看上了這裡，10年前租下房子後，原只經營外帶咖啡，為了讓客人享受美景氛圍，因此斥資近千萬改造，他只向設計師要求，必須讓戶外的盎然綠意進入咖啡館裡。於是，1樓出現了3面皆是落地窗的大器設計，搭配仿舊的文化石牆面、水泥樑柱，以及原有的磨石子樓梯、雕花鐵柱欄杆，整體氛圍既舊且新，與老屋建築十分搭襯。

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▲外牆彩繪晦暗色調的「世界末日」，用以對照左側明亮的右舍咖啡新世界。

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▲檸檬冰咖啡125元（左）、甘蔗冰咖啡145元（右）／以屏東檸檬搭配義式濃縮咖啡，香氣醇厚順口；甘蔗咖啡則採用埔里紅甘蔗，甜度好、香氣佳，非常

特別。

FB：www.facebook.com/taiwanvicinocafe/

地址：彰化縣員林市萬年路三段67號

電話：04-836-4864

營業時間：08：00～18：00，無休

●嘉義／玖咖啡

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▲布幔搭配植栽的遮蔭方式平添不少浪漫氛圍。

在嘉義市興業東路上一片低矮的舊式街屋中，倏地出現一方門面清新的小店，綠色植栽後方一覽無遺的落地玻璃窗內，閒坐著許多品飲咖啡的年輕人，走在人行道上，彷彿也能聞到裡頭的咖啡香，網路上知名的打卡熱點「玖咖啡」，原來隱身於此！

嘉義市國光新村是處數十年歷史的老社區，玖咖啡原址則有60年歲月，咖啡館主人嘉嘉細數店址曾經營過火鍋店、機車行、海產店和日本料理餐廳等，直到兩年半前她接手，才賦予這座老屋截然不同的新生命。

因緣際會找上這棟老屋的嘉嘉，與屋主多次溝通取得同意後，在保留原有的架構下，將屋前鐵皮屋改建成採光度極佳的玻璃屋，並重新裝上鋼構主樑以維護安全，同時以木頭、玻璃和白色調為主軸，搭配漂亮的綠色植物及乾燥花束，營造出自然文青風的質感，煥然一新的門面成為過往行人注目的「嬌」點。

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▲玻璃窗和植栽相互掩映，讓內外空間自然交流。

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▲玖咖啡160元／選用日曬水洗豆，有著花香和果香風味，綿密的泡沫口感就像精釀啤酒。

FB：www.facebook.com/jioucafe/

地址：嘉義市興業東路387號

電話：05-216-2626

營業時間：13：00～22：00，週六～23：00，週二店休

●台南／熨斗目花

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▲1樓室內空間充滿植栽點綴，增添不少宜人氣氛。

乍看店名「熨斗目花」四個字，令人有些摸不著頭緒，原來，熨斗目花是日本藍染中的一種顏色，為帶一點灰色調的藍，老闆徐誓濱取色彩之名，結合他多年來收藏的老熨斗，將這間位於台南市區的老宅，化為一處日式、歐風混搭的Café。

這幢超過70年歷史的老街屋，來頭不小，曾是前司法院大法官城仲模的家族祖厝，後來一度成為當地知名的酒吧，在現任店主接手經營後，從一進門就能發現熨斗化為門把的小巧思，與店名相呼應，十分可愛。

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▲熨斗目花大門外觀頗有日式氛圍。

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▲海老赤蝦南印咖哩340元／酥脆的炸蝦搭配帶點辣度的咖哩醬汁，令人不禁胃口大開；草莓乳酪塔160元（左上）／採用台灣草莓製作，為季節限定的自家製甜點。

FB：www.facebook.com/wudaocafe/

地址：台南市中西區新美街90號

電話：06-221-2573

營業時間：週一～週五11：00～21：00， 週六、週日09：00～21：00

●屏東／大和頓物所

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▲前身為舊碾米廠的大和頓物所，保有原先的屋頂鋼構，改造後頗有現代感。

位於屏東竹田車站對面的大和頓物所，是由一棟名為「德興」的舊碾米廠改造而成，店家表示，當初設計團隊為了在保留老屋歷史痕跡的前提下，創造出富有當代氛圍的空間感，刻意將新建築與舊牆面脫開，並在後方空間沿用原本的屋頂鋼構，加入大面的玻璃隔出多個明亮而獨立的空間，走入其中，頗有虛實交錯的空間趣味，也能感受到不同時代的空間對話。

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▲以落地玻璃打造出獨立的室內空間，自然採光充足舒適。

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▲冰搖蜂蜜檸檬咖啡130元／選用屏東在地檸檬和蜂蜜新鮮加入咖啡，頗有夏日氣息的咖啡飲品。

FB：www.facebook.com/coffeebeanstock/

地址：屏東縣竹田鄉豐明路26號

電話：08-771-2822

營業時間：09：30～18：00

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