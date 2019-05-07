報稅季必看/減稅很有感！2張比較表搞懂4新制

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【撰文／劉芷茵】

報稅新制上路！又到了五月報稅的日子，而二○一九年申報二○一八年所得時，首次適用二○一八年一月十八日三讀通過的稅改方案，到底變革有哪些？怎麼報、怎麼算最不吃虧？五個問題，解答你的疑惑。

Q：今年有哪些報稅新制上路？

認證理財規畫顧問（CFP）景肇梅表示，今年申報綜合所得稅時，主要有四大變革，包含：

①四項扣除額提高、最高稅率調降

包含「標準扣除額」單身者從9萬元提高至12萬元、夫妻從18萬元提升至24萬元；「薪資所得特別扣除額」及「身心障礙特別扣除額」皆從12萬8千元提升至20萬元；「幼兒學前特別扣除額」從2萬5千元提升至12萬元（詳見表1）。此外，最高稅率由45％調降至40％。

②基本生活費計算排除「薪資所得特別扣除額」

今年申報時，基本生活費除了從16萬6千元提升至17萬1千元外，比較公式也排除「薪資所得特別扣除額」，而改以其他四項特別扣除額，包含儲蓄投資、教育學費、幼兒學前、身心障礙特別扣除額代替（詳見表2）。

③放寬健保保費扣除額限制

在列舉扣除額下，有一個「人身保險費」的扣除項目，健保費可納入扣除，但過去規定「被保險人」和「直系眷屬」的健保保費，兩造應在同一申報戶內才可扣除，但新制則不限是否為同一申報戶，只要有申報撫養，即可納入扣除額中。

④股利所得課稅方式二擇一

過去股利所得併入綜合所得總額計算，但新制則A、B方案擇優適用：A方案─合併計稅：股利與其他收入一起計算，但可按股利8.5％計算可抵減稅額，以八萬元為限。B方案─分開計稅：股利以28％計算應納稅額，再與其他所得計算之應納稅額合併申報繳納。

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