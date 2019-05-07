台南／買到賺到！永康東橋重劃區房價漲逾１成

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【撰文／陳玉蘭 圖片／好房網資料庫】

當各行各業都在等待春燕來臨之際，台南市人口居冠的永康區房市表現一枝獨秀，其中早期持有東橋重劃區物件者，幾乎買到賺到，2年房價漲幅逾10％，大樓每坪單價從15萬元漲至17～18萬元，2房總價從400～500萬元漲至800～900萬元依舊搶手，房價2字頭有撐。

「這1、2個月永康房市很熱，很多成交物件價格不斷往上攀升，光是建商就成交5筆土地，買盤後勢仍舊強旺。」當地房仲業者指出，目前東橋重劃區新蓋大樓成交價約落在18～19萬元，以潤隆建設推出的「真愛」社區為例，每坪成交價17～18萬元，高樓層單價破20萬元。

根據該房仲觀察，隨著新大樓公設愈趨美輪美奐、一應俱全，許多台南年輕購屋族對中古屋不感興趣，與其花一筆錢翻修中古屋，寧可多花一點錢住新屋。永康區因素地漸少，目前地價每坪上看40萬元，土地成本高漲也是推案動輒破2字頭的關鍵原因。

永康區擁地利之便，不僅區內有永康工業區，距離善化南科，走高速公路也只需10餘分鐘車程，考量南科周邊生活機能尚未成形，不少科技新貴選擇當通勤族，未來此區還有中山南路砲校遷移、台南市立圖書館總館明年完工啟用等利多，後勢看漲。

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▲資料來源：永慶房仲網 資料日期：2019/05

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