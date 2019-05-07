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桃園／房市新亮點！青溪特區新案直逼3字頭

2019-05-07 14:18好房網House Fun

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【撰文／蔡孟穎　圖片／好房網資料庫】

自2012年起，桃園市近7年淨遷入累積人口居全台之冠，成為人口增加最快速的城市，而移入的人口中，又以雙北地區的移居人口占大宗，大眾交通運輸的便利和相對親民的房價，儼然成為桃園創造人口紅利的最強優勢。

而在各項重大建設和福利政策的加持下，人口紅利順利轉為房市買氣，近年交易量不斷創新高，家戶購屋比在六都中僅次高雄，而根據桃園地政局資料統計今年Q1買賣移轉棟數，又以發展十分成熟的桃園區交易最熱絡，買賣移轉棟數居13個行政區中第一。當地房仲表示，鐵路地下化、捷運綠線、重劃區帶動市容改善，使房市具有發展動能，近年房價也悄悄漲了不少，尤其是熱門重劃區，平均行情已突破2字頭。

根據桃園地政局資料顯示，中正藝文特區到朝陽森林公園，為桃園區近一年的熱門交易路段。房仲認為，該區商家林立，生活採買無慮，又有多座大小公園，具備生活品質，且學區完整，對小資家庭而言是最便利的區段。

而區域內除了藝文特區外，剛開發完畢的小檜溪重劃區也是桃園房市當前的超新星，潛力備受看好，拉抬桃園區108年度公告土地現值平均調漲0.44％，是唯一調漲的行政區。業者表示，小檜溪重劃區又叫「青溪特區」，有沿岸萬坪公園綠地，又可享春日路及寶山街一帶的舊商圈機能，重劃區設有捷運綠線的捷運站，未來通車可連接桃園火車站與機場捷運線，便利度極高，而且房價較藝文特區來得親民。

目前新建案例如近公園的銓冠金澤、佳陞吉市、謙玉苑等，開價每坪約26～33萬元，以2、3房規畫居多，總價約1,500萬元上下，而中古屋部分，區內中古大樓屋齡偏高、以20年以上居多，平均行情每坪約15～20萬元，少數屋齡10年內，每坪行情約25～30萬元，公寓則落在每坪12～16萬元左右，若是緊鄰青溪國中或公園，交易價格則直逼2字頭。但考量到未來發展前景，青溪特區房價仍有成長空間，不論是以自住或投資為目標，在桃園市場中都很搶手。

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▲資料來源：永慶房仲網　資料日期：2019/05

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